Πάτρα: Δυο νεκροί από σύγκρουση μοτοσυκλετών στα Αραχωβίτικα

Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους στην άσφαλτο. Δύο φίλοι που είχαν πάει για μπάνιο και γυρίζοντας στην Πάτρα, στην παλαιά εθνική οδό, στο ύψος των Αραχωβιτίκων έγινε το μοιραίο.

Ήταν γύρω στις 10 το βράδυ οι δύο φίλοι, 20 και 22 ετών επέβαιναν σε ένα δίκυκλο. Όπως έγινε γνωστό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν με ένα άλλο μηχανάκι και η μηχανή τους βρέθηκε σε αυλή σπιτιού.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση έχασαν τη ζωή τους τόσο ο οδηγός όσο και ο επιβάτης της μηχανής. Στο σημείο επικράτησε πανικός. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

