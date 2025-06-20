Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η απολογία του Πέτρου Φιλιππίδη ενώπιον του ΜΟΕ. Ο ηθοποιός, μετά από διάλειμμα της διαδικασίας, ζήτησε να συνεχίσει την απολογία του τη Δευτέρα, δηλώνοντας αδυναμία.

Πριν πει το «διακόπτουμε», η πρόεδρος ρώτησε τον κατηγορούμενο αν θέλει να προσπαθήσει να απολογηθεί και για τη δεύτερη απόπειρα βιασμού, καθώς έχει ήδη διατυπώσει τη θέση του για την πρώτη.

Ο Φιλιππίδης απάντησε ότι ζαλίζεται, «δεν με κρατάνε τα πόδια μου», και δήλωσε πως προτιμά να συνεχίσει τη Δευτέρα το πρωί.

Εν μέσω διαξιφισμών μεταξύ υπεράσπισης - που ζήτησε διακοπή - και υποστήριξης της κατηγορίας που διαμαρτυρήθηκε ότι «αυτή η δίκη έχει ξεχειλώσει» το δικαστήριο δέχτηκε να συνεχιστεί η απολογία του Πέτρου Φιλιππίδη τη Δευτέρα.

