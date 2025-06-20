Τη δική του μάχη να πείσει δικαστές και ενόρκους ότι είναι αθώος, θα δώσει σήμερα ο Πέτρος Φιλιππίδης που καλείται να αντικρούσει όσα καταλογίζονται σε βάρος του για δύο απόπειρες βιασμού συναδέλφων του.

Ο επιφανής ηθοποιός, που διέπρεψε σε κωμικούς ρόλους, σήμερα πρόκειται να σταθεί στο βήμα του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για να δώσει τις δικές του απαντήσεις στο βαρύ κατηγορητήριο και στις επιβαρυντικές καταθέσεις που ακούστηκαν στο δικαστήριο στη διάρκεια της πολύμηνης διαδικασίας.

Στο πλευρό του είναι από την πρώτη στιγμή η σύζυγος του Ελπίδα Νίνου η οποία κατέθεσε στη δίκη. «Τον στηρίζω, τον αγαπώ βαθιά! Ο Πέτρος δεν είναι βιαστής» είχε πει.

Η πρώτη δίκη οδήγησε σε καταδίκη του καλλιτέχνη, ο οποίος παρέμεινε επί 11 μήνες προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση, καθώς οι δικαστές ομόφωνα τον καταδίκασαν χωρίς κανένα ελαφρυντικό σε κάθειρξη 8 ετών για τις δύο απόπειρες βιασμού. Ομόφωνα επίσης τον απάλλαξαν από την τρίτη κατηγορία που τον βάρυνε και αφορούσε βιασμό. Το πρωτόδικο δικαστήριο είχε δώσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση του ηθοποιού.

«Ήμουν άπιστος! Όμως βιαστής δεν ήμουν» είχε πει στο πρωτόδικο δικαστήριο ο Πέτρος Φιλιππίδης ισχυριζόμενος πως όλη η υπόθεση σχετίζεται με μία ευρεία επιχείρηση να πληγεί καίρια και να απομακρυνθεί από τον χώρο. Το ίδιο κατέθεσαν και πολλοί από τους μάρτυρες που τον υπερασπίστηκαν.

Ο ηθοποιός κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να βιάσει δύο ηθοποιούς, το 2010 και το 2014. Η πράξη του 2010, φέρεται να τελέστηκε μέσα στο καμαρίνι του, όπου βρέθηκε για επαγγελματικούς λόγους με την παθούσα. Σε ό,τι αφορά την πράξη του 2014, του καταλογίζεται ότι έγινε μέσα στο αυτοκίνητό του, έπειτα από επαγγελματικό ραντεβού που είχε με τη συνάδελφο του.

Οι δύο γυναίκες κατέθεσαν στο δικαστήριο με μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση, αλλά και με μεγάλες εντάσεις μέσα στην αίθουσα. «Θέλω να τελειώσω με αυτό και να μην ξαναμιλήσω για αυτό ποτέ» είχε πει η πρώτη καταγγέλλουσα στο δικαστήριο. Και οι δύο γυναίκες είπαν πως η αντίσταση τους στη βία, τις είχε φέρει αντιμέτωπες με απειλές του καλλιτέχνη για την επαγγελματική τους πορεία. «Αν περάσεις την πόρτα θα σε καταστρέψω» περιέγραψε ότι της είπε ο κατηγορούμενος η δεύτερη καταγγέλλουσα. Στο πλευρό τους στάθηκαν και κατέθεσαν προς επίρρωση της βίαιης πλευράς του κατηγορούμενου, αρκετές συνάδελφοι τους.

«Δεν έχω βιάσει ποτέ καμία γυναίκα. Δεν έχω φερθεί άσχημα σε γυναίκα. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι βιαστής. Ζω μια τρέλα! Μου τρελαίνει το μυαλό αυτό!» είχε πει στην απολογία του στο πρωτόδικο δικαστήριο ο Πέτρος Φιλιππίδης ο οποίος είχε αναφέρει πως «Κάθε μέρα σκεφτόμουν την απολογία. Δεν περίμενα να είναι τόσο δύσκολο».

Η σημερινή απολογία του Πέτρου Φιλιππίδη σηματοδοτεί την αρχή του τέλους μίας μακράς και επίπονης δίκης που η τελευταία της πράξη είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον κατηγορούμενο και τη δική του επόμενη μέρα, αλλά και για τις δύο γυναίκες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.