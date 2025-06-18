Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Την Παρασκευή η απολογία για δύο απόπειρες βιασμού

Τις απαντήσεις του σε όσα του καταλογίζονται για δύο απόπειρες βιασμού συναδέλφων του, θα δώσει την Παρασκευή 20 Ιουνίου ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου ο Πέτρος Φιλιππίδης.

Ο καταδικασμένος πρωτόδικα σε κάθειρξη 8 ετών κλήθηκε σήμερα από την πρόεδρο να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο η επόμενη συνεδρίαση, αυτή της Δευτέρας 23 Ιουνίου, να είναι αυτή που θα αγορεύσει ο Εισαγγελέας.

Νωρίτερα απορρίφθηκε η αίτηση εξαίρεσης δικαστή της σύνθεσης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου που δικάζει τον Πέτρο Φιλιππίδη, την οποία υπέβαλε χθες η υπεράσπιση του ηθοποιού.

Το δικαστήριο, που συγκροτήθηκε χωρίς τη δικαστή προς την οποία στράφηκε η υπεράσπιση, για να εξετάσει το θέμα, δεν αποδέχθηκε τις αιτιάσεις του κατηγορούμενου και υιοθετώντας την πρόταση του Εισαγγελέα Ανδρέα Καραφλού που χαρακτήρισε «νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη» την αίτηση, έκρινε ότι δεν προκύπτουν λόγοι αποκλεισμού της δικαστή.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης τόσο οι συνήγοροι του κατηγορούμενου όσο και ο ίδιος ο ηθοποιός, υπεραμύνθηκαν της δικονομικής τους κίνησης κατά της εξ αριστερών της προέδρου δικαστή. Η πλευρά του κατηγορούμενου εξέφρασε δυσπιστία στο πρόσωπο της δικαστή λόγω οικογενειακών σχέσεων της με τον δικηγόρο που ανέλαβε αρχικά τον κατηγορούμενο και απομακρύνθηκε ,με απόφαση του ηθοποιού, μετά την προφυλάκιση του για την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

