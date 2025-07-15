Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 15 Ιουλίου

Σήμερα, Τρίτη 15 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Βλαδιμήρου βασιλέως Ρωσίας και των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης Μεγαλομαρτύρων.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Βλαδίμηρος, Βλαντίμηρος
- Κήρυκος
- Ιουλίτα, Ιουλίτη, Ιουλίττα, Ιουλίττη, Γιουλίτα, Γιουλίτη
Ανατολή ήλιου: 06:14 - Δύση ήλιου: 20:47 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 33 λεπτά
Σελήνη 19.3 ημερών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.