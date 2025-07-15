Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 15 Ιουλίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:14, δύση ήλιου στις 20:47 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 33 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τρίτη 15 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Βλαδιμήρου βασιλέως Ρωσίας και των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης Μεγαλομαρτύρων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: 

  • Βλαδίμηρος, Βλαντίμηρος
  • Κήρυκος
  • Ιουλίτα, Ιουλίτη, Ιουλίττα, Ιουλίττη, Γιουλίτα, Γιουλίτη

Ανατολή ήλιου: 06:14 - Δύση ήλιου: 20:47 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 33 λεπτά

Σελήνη 19.3 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

