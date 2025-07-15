ΠΑΟΚ: Nεκρός σε τροχαίο ο πρώην αθλητής kick boxing Βασίλης Παπείρας

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΠΑΟΚ και του Kick Boxing.

Ο πρώην αθλητής του «δικεφάλου του βορρά», Βασίλης Παπείρας, έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 25 χρονών από τροχαίο ατύχημα.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ:

«Το τμήμα Kick Boxing του ΠΑΟΚ, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του αδικοχαμένου, Βασίλη Παπείρα, για τον χαμό του αγαπημένου τους προσώπου. Ο Βασίλης υπήρξε αθλητής του ΠΑΟΚ, και όλοι όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, θα τον θυμούνται πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, για το ήθος του, το πάθος του για τον αθλητισμό και την καλοσύνη που τον διέκρινε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».

Πηγή: skai.gr

