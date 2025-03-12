Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 28χρονος χειριστής του γερανοφόρου οχήματος που ενεπλάκη σε εργατικό δυστύχημα στη Βούλα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο Ασκληπιείο, όπου είχε μεταφερθεί.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το πρωί της Τετάρτης, γερανοφόρο όχημα στο οποίο οδηγός ήταν ο 28χρονος, που ξεφόρτωνε οικοδομικά υλικά σε πολυκατοικία, στην οδό Ερμού, φαίνεται ότι ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Ο χειριστής είχε μεταφερθεί χωρίς τις αισθήσεις του, με ίδια μέσα και συνοδεία της αμάδας ΔΙΑΣ στο νοσοκομείο

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, για το περιστατικό προσήχθησαν επτά εργάτες και αναζητείται ο υπεύθυνος εργολάβος της οικοδομής.

«Εγκληματική ενέργεια, δεν είχαν ζητήσει να διακοπεί το ρεύμα στις κολώνες» λένε μέλη της Ομοσπονδίας Οικοδόμων

Ως «εγκληματική ενέργεια» περιγράφουν το εργατικό δυστύχημα στη Βούλα μέλη της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, υποστηρίζοντας ότι δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο, με συνέπεια να εκτεθούν σε θανάσιμο κίνδυνο οι εργάτες.

«Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει εγκληματική ενέργεια από την πλευρά της εργοδοσίας. Είτε αυτή είναι η κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, είτε η εταιρεία που μεταφέρει τα οικοδομικά υλικά. Γιατί η πρώτη πληροφορία που έχουμε, και η οποία δείχνει ότι είναι εγκληματική ενέργεια, για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα, να έχουν περισσότερα κέρδη, είναι ότι δεν είχαν ζητήσει άδεια από τον ΔΕΔΔΗΕ να διακοπεί το ρεύμα δίπλα από τις κολώνες της ΔΕΗ που μεταφέρονταν τα οικοδομικά υλικά. Αυτό από μόνο του καθιστά την όλη αυτή κατάσταση εγκληματική σε βάρος των εργαζομένων. Θα μάθουμε και άλλες λεπτομέρειες, για τυχόν κενά ασφάλειας» δήλωσε ο Κώστας Ζιώγας, αντιπρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας και μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

