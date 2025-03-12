Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλας συμμετείχε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ που συγκλήθηκε για να συζητήσει τη Συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και περιφερειακών οργανισμών της ΕΕ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ΟΗΕ και της ΕΕ στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, με την Ύπατη Εκπρόσωπο να αναδεικνύει τη συμβολή της ΕΕ σε αρκετές πρωτοβουλίες του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κρίσεων, των ειρηνευτικών επιχειρήσεων και της ανθρωπιστικής βοήθειας.

ΟΗΕ και ΕΕ επαναβεβαίωσαν τη δέσμευση τους στις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ και στη συνεργασία για την προώθηση της παγκόσμιας σταθερότητας και ευημερίας.

Η ΕΕ δεσμεύτηκε επίσης να παραμείνει «αξιόπιστος εταίρος του ΟΗΕ» σε κρίσιμους τομείς, όπως το διεθνές δίκαιο, η ειρήνη και η ασφάλεια, ο πολυμερής διάλογος, η ανθρωπιστική βοήθεια και η χρηματοδότηση.

«Μπορείτε να βασίζεστε στην ΕΕ ως τον πιο αξιόπιστο και έμπιστο εταίρο του ΟΗΕ» ανέφερε μιλώντας στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η κ. Κάλας υπογράμμισε τις πρωτοφανείς πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ στην 80ή επέτειο του, με «κατάφωρες παραβιάσεις του Χάρτη του ΟΗΕ» και σε προσπάθειες «αντικατάστασης του κράτους δικαίου με τον νόμο της ισχύος».

Για την Ουκρανία

Η κ. Κάλας είπε ότι η ΕΕ καταδίκασε έντονα τη συνεχιζόμενη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας την «παράνομο πόλεμο επιθετικότητας». Επιβεβαίωσε τη στήριξη της ΕΕ στο «δικαίωμα της Ουκρανίας για αυτοάμυνα σύμφωνα με τον Χάρτη» και στην ανάγκη για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Υπενθύμισε ότι «ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αμέσως αν η Ρωσία αποσύρει τα στρατεύματά της», κατηγορώντας τη Μόσχα ότι «συνεχίζει να βομβαρδίζει και να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα».

«Οι Ουκρανοί δεν θέλουν να είναι μέρος της Ρωσίας. Αγωνίστηκαν εναντίον αυτού εδώ και τρία χρόνια. Αξίζουν να επιλέξουν το δικό τους μέλλον. Και πρέπει όλοι να τους συμπαρασταθούμε» σημείωσε.

Επιπλέον, προειδοποίησε για τη «συμμαχία της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν», χαρακτηρίζοντας τη μεταφορά όπλων και βαλλιστικών πυραύλων «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «μεγάλη απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια».

Για τη Γάζα

Για τη σύγκρουση στη Γάζα, η κ. Κάλας ανέφερε ότι η «κατάπαυση του πυρός διατηρείται, αλλά παραμένει εύθραυστη», και ζήτησε «ανεμπόδιστη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας».

Η ΕΕ παραμένει «ο μεγαλύτερος πάροχος ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον παλαιστινιακό λαό», είπε, επισημαίνοντας ότι έχει διαθέσει «1,5 δισ. ευρώ την τελευταία διετία».

Η κ. Κάλας επιβεβαίωσε τη δέσμευση της ΕΕ στη λύση των δύο κρατών, απορρίπτοντας οποιεσδήποτε «δημογραφικές ή εδαφικές αλλαγές» και υποστηρίζοντας μια «πολιτική λύση» που θα διασφαλίζει τόσο την ασφάλεια του Ισραήλ όσο και των Παλαιστινίων.

«Επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει σθεναρά κάθε προσπάθεια δημογραφικών ή εδαφικών αλλαγών. Στη Γάζα. Σε άλλα μέρη του κόσμου. Οπουδήποτε. Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο. Ταυτόχρονα, η ασφάλεια του Ισραήλ είναι υψίστης σημασίας για μια διαρκή πολιτική λύση» τόνισε.

Η κ. Κάλας χαρακτήρισε το Αραβικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης της Γάζας που παρουσιάστηκε στη Σύνοδο του Καΐρου και υιοθετήθηκε και από τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, ως «σοβαρή πρόταση για το μέλλον της Γάζας».

Για τη Συρία

Η ΕΕ υποστηρίζει μια ειρηνική και συμπεριληπτική μετάβαση και στηρίζει τη συμφωνία μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και της Δαμασκού, θεωρώντας τη «βήμα προς τη σταθερότητα», τόνισε η κ. Κάλας.

Για να στηρίξει τη Συρία, η ΕΕ ανακοίνωσε την αναστολή «ορισμένων περιοριστικών μέτρων, αλλά προειδοποίησε ότι θα τα επαναφέρει αν υπάρξει επιδείνωση».

«Χαιρετίζουμε τις βασικές εξελίξεις προς τη σωστή κατεύθυνση μιας μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς με τη Συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και της Δαμασκού, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για περισσότερη σταθερότητα και ένα καλύτερο μέλλον για πολλούς Σύρους.

Προκειμένου να συμβάλει στην ανακούφιση της δεινής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στη Συρία, η ΕΕ ανέστειλε ορισμένα περιοριστικά μέτρα» ανέφερε.

Για την Αφρική

Η κ. Κάλας τόνισε τη σημασία της εδαφικής ακεραιότητας στην Αφρική, επισημαίνοντας τις κρίσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στο Σουδάν.

Χαιρέτισε τη νέα Αποστολή Υποστήριξης και Σταθεροποίησης της Αφρικανικής Ένωσης (AUSSOM) και ζήτησε «ισχυρότερη περιφερειακή και διεθνή πίεση» για την αποτροπή περαιτέρω συγκρούσεων.

Επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΕ στην παγκόσμια ασφάλεια, διαθέτοντας 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο Ταμείο Ειρήνης του ΟΗΕ και χρηματοδοτώντας πάνω από το 20% του προϋπολογισμού των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

H κ. Κάλας έκανε ειδική αναφορά στις επιχειρήσεις ASPIDES, ATALANTA, και IRINI, οι οποίες «ενισχύουν την θαλάσσια ασφάλεια, την καταπολέμηση της πειρατείας και την επιβολή εμπάργκο όπλων».

Ελλάδα: Ο Χάρτης του ΟΗΕ αποτελεί πυλώνα ειρήνης, ασφάλειας και ανάπτυξης

Στην τοποθέτησή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ του ΟΗΕ και των περιφερειακών οργανισμών της ΕΕ, ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, τόνισε τη σημασία της πολυμέρειας στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων. Υπογράμμισε ότι «καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τις σημερινές κρίσεις», επαναλαμβάνοντας ότι ο Χάρτης του ΟΗΕ αποτελεί πυλώνα ειρήνης, ασφάλειας και ανάπτυξης.

Ο κ. Σέκερης ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η δέσμευση της είναι «τόσο πολιτική όσο και οικονομική». Η ΕΕ, ανέφερε, στηρίζει ενεργά τις εντολές του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη διαχείριση κρίσεων, ειρηνευτικές αποστολές και ανθρωπιστική βοήθεια, με ιδιαίτερη παρουσία στα Δυτικά Βαλκάνια μέσω της αποστολής EUFOR Althea. Επιπλέον, η συνεργασία ΟΗΕ-ΕΕ, τόνισε, ενισχύει τη θαλάσσια ασφάλεια, όπως φαίνεται στις επιχειρήσεις EUNAVFOR ASPIDES, IRINI και ATALANTA.

Όσον αφορά την EUNAVFOR MED IRINI, η οποία εφαρμόζει το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη, ο κ. Σέκερης τόνισε τη συνεισφορά της «στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας», ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει ενεργά την αποστολή με ναυτικά και αεροπορικά μέσα.

Αναφερόμενος στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα των κρατών, δηλώνοντας ότι «έφτασε η ώρα της ειρήνης». Ωστόσο, τόνισε ότι η ειρήνη πρέπει να είναι «δίκαιη, συνολική και διαρκής», και μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσω περιεκτικής διπλωματίας και του διεθνούς δικαίου. Σε κάθε περίπτωση, «η Ευρώπη πρέπει να είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε.

Σχετικά με τη Γάζα, η Ελλάδα συντάσσεται με την ΕΕ στη στήριξη «της κατάπαυσης του πυρός», υποστηρίζοντας τόσο την ανθρωπιστική βοήθεια όσο και την απελευθέρωση ομήρων. Ο κ. Σέκερης τόνισε την ανάγκη για «ανεμπόδιστη και άμεση ροή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας», ενώ υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο της ΕΕ στον «σχεδιασμό της μεταπολεμικής διακυβέρνησης, ασφάλειας και ανοικοδόμησης».

Όσον αφορά την Αφρική, ο κ. Σέκερης τόνισε την ανάγκη για ισχυρότερη διεθνή συνεργασία, αναφέροντας τις κρίσεις σε Σουδάν και Κονγκό, όπου οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών και σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζήτησε, μάλιστα, από το Συμβούλιο Ασφαλείας να διασφαλίσει ότι οι ειρηνευτικές αποστολές θα είναι «επαρκώς εξοπλισμένες» και προσαρμοσμένες στα πολιτικά δεδομένα της εκάστοτε περιοχής.

Κλείνοντας, ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος χαρακτήρισε τη στιγμή αυτή ως «καθοριστική» για το διεθνές σύστημα, καλώντας σε συλλογική δράση για τη διατήρηση του διεθνούς δικαίου και την προάσπιση της πολυμέρειας. Επιβεβαίωσε ότι η «ΕΕ παραμένει ακλόνητη στη δέσμευση της να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ για έναν κόσμο ειρήνης, ασφάλειας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

