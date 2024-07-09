Της Ιωάννας Μάνδρου



Mεταβολές στην επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης επιφέρει διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή προς ψήφιση στο πλαίσιο νομοσχεδίου που αφορά διατάξεις σχετικές με το ενέχυρο.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση για την επιλογή προέδρων στον Άρειο Πάγο, Συμβούλιο Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο και την επιλογή Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου θα συνεδριάζουν στο εξής οι διοικητικές ολομέλειες των δικαστηρίων τον Απρίλιο κάθε χρόνου και θα ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία πέντε υποψηφίους για την προεδρία των ανωτάτων δικαστηρίων, τα ονόματα των οποίων θα αποστέλλονται στη Βουλή αλλά και στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Κατ΄αναλογία θα γίνονται προτάσεις και για τους αντιπροέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων με βάση τον αριθμό των θέσεων που πρόκειται να πληρωθούν.

Η νέα διάταξη έρχεται να καλύψει την ανάγκη συμμετοχής και της ίδιας της δικαιοσύνης στην επιλογή της ηγεσίας της, θέμα το οποίο είχε κατά καιρούς απασχολήσει όχι μόνον σε εσωτερικό πολιτικό επίπεδο, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είχε υποβάλλει σχετικές συστάσεις.

Η νέα διάταξη που μεταβάλλει το τοπίο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης εισάγοντας και στάδιο προεπιλογής εκτός από τη Βουλή που θα συνεχίσει να ισχύει, και από την ίδια τη δικαιοσύνη, θα ισχύει από το νέο δικαστικό έτος, δηλαδή από τις 16 Σεπτεμβρίου.

Έτσι για τις φετινές επιλογές αντιπροέδρων στον Άρειο Πάγο (είναι 7) και στο Συμβούλιο Επικρατείας (είναι 2) αλλά και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (επίσης 7 θέσεις αντιπροέδρων) η διαδικασία θα γίνει κανονικά με προεπιλογή από τη Βουλή και τελική απόφαση από το υπουργικό συμβούλιο.



Πηγή: skai.gr

