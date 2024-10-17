Η 17η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί από τον 1992 από τον ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας σε όλο τον κόσμο.

Η φτώχεια παραμένει παγκόσμιο πρόβλημα που απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες για την εξάλειψή της.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο υποφέρουν από «οξεία» φτώχεια, οι μισοί παιδιά και ανήλικοι.

Οι πόλεμοι και οι ένοπλες συγκρούσεις κάνουν τους φτωχούς φτωχότερους

Σύμφωνα με την έκθεση του Προγράμματος του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP/PNUD), το ποσοστό της φτώχειας σήμερα είναι τρεις φορές υψηλότερο στις χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο, την ώρα που ποτέ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπήρχαν τόσες ένοπλες συγκρούσεις στον κόσμο όσες το 2023.

«Ο Δείκτης Φτώχειας 2024 (για το έτος 2023) δίνει μια εικόνα που βάζει σε σκέψεις: 1,1 δισεκατομμύριο άνθρωποι υποφέρουν από πολυδιάστατη φτώχεια και από αυτούς 455 εκατομμύρια ζουν σε εμπόλεμες ζώνες. Στις χώρες που σπαράσσονται από τον πόλεμο, τα ποσοστά φτώχειας είναι τρεις φορές υψηλότερα από αυτά στις (χώρες) που έχουν ειρήνη», συνοψίζει η Γιανσούν Τζανγκ, επικεφαλής στατιστικών στο UNDP/PNUD.

Επιπλέον στις χώρες που μαστίζονται από ένοπλες συγκρούσεις, «οι στερήσεις που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί είναι τρεις με πέντε φορές οξύτερες» διότι «για τους φτωχούς ο αγώνας για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών είναι ακόμη πιο σκληρός», εξηγεί στο AFP η αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον φετινό Δείκτης Φτώχειας 2023, η ακραία φτώχεια πλήττει πάντα περισσότερο τις αγροτικές περιοχές απ’ό,τι τις αστικές με σχεδόν το 84% των φτωχών στον κόσμο να ζει στην ύπαιθρο.

Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 18 ετών, οι πιο φτωχοί υπολογίζονται σε 584 εκατομμύρια παιδιά και εφήβους. Το ποσοστό της φτώχειας των ανηλίκων στον κόσμο φτάνει το 27,9% έναντι 13,5% για τους ενηλίκους.

Η τεράστια πλειονότητα των πιο φτωχών (83,2%) ζει στην υποσαχάρια Αφρική και την Νότια Ασία, δηλαδή την ινδική υποήπειρο, την πολυπληθέστερη περιοχή του πλανήτη.

Οι 5 χώρες που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό πολύ φτωχών ανθρώπων έχουν επίσης και υψηλή πληθυσμιακή αύξηση: η Ινδία έχει 234 εκατομμύρια ανθρώπους που στερούνται τα πάντα (σε 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους), το Πακιστάν έχει 93 εκατομμύρια (σε 236 εκατομμύρια κατοίκους), η Αιθιοπία 86 εκατομμύρια (σε 123 εκατομμύρια κατοίκους), η Νιγηρία 74 εκατομμύρια (σε 218 εκατομμύρια) και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 66 εκατομμύρια πολύ φτωχούς σε 100 εκατομμύρια κατοίκους.

Σύμφωνα με την Σαμπίνα Άλκιρε, διευθύντρια του OPHI, «οι πόλεμοι και οι βίαιες συγκρούσεις όχι μόνον αφήνουν βαθιά και διαρκή σημάδια στη ζωή των ανθρώπων, αλλά εμποδίζουν επίσης και τη μείωση της φτώχειας», απευθύνοντας παράλληλα έκκληση «στη διεθνή κοινότητα (…) να μηδενίσει τη φτώχεια ευνοώντας την ειρήνη».

Το φετινό μήνυμα του Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ

«Η πανδημία του COVID-19 αποτελεί μία διπλή κρίση για τους πιο φτωχούς του κόσμου.

Πρώτον, αυτοί διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο να εκτεθούν στον ιό ενώ έχουν την μικρότερη πρόσβαση σε ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Δεύτερον, πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η πανδημία μπορεί να ωθήσει φέτος 115 εκατομμύρια ανθρώπους στη φτώχεια, την πρώτη αύξηση για δεκαετίες. Οι γυναίκες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο γιατί είναι πιθανότερο να χάσουν τις δουλειές τους και λιγότερο πιθανό να έχουν κοινωνική ασφάλεια.

Σε αυτές τις ιδιαίτερες εποχές, χρειαζόμαστε ιδιαίτερες προσπάθειες για να καταπολεμήσουμε την φτώχεια.

Η πανδημία απαιτεί ισχυρή κοινή δράση.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να επιταχύνουν τον οικονομικό μετασχηματισμό επενδύοντας σε μία πράσινη, βιώσιμη ανάκαμψη. Χρειαζόμαστε μία νέα γενιά προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας που θα καλύπτουν και όσους εργάζονται στην άτυπη οικονομία.

Η συνεργασία για τον κοινό σκοπό είναι ο μοναδικός τρόπος από τον οποίο θα βγούμε με ασφάλεια από αυτή την πανδημία. Στη Διεθνή Ημέρα για τη Μείωση της Φτώχειας, ας σταθούμε αλληλέγγυοι με αυτούς που ζουν στη φτώχεια, καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας και πέρα από αυτή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.