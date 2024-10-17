Κυψέλη: Οδηγός χτύπησε 17 αυτοκίνητα και εξαφανίστηκε – Φωτογραφίες 

Χαμός επικράτησε χθες αργά τη νύχτα σε μια γειτονιά στην Κυψέλη, όταν ένας οδηγός άρχισε να χτυπά με αυτοκίνητό του - για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο - διαδοχικά 17 σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11 το βράδυ, στην οδό Καρπάθου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μηθύμνης και Σταυροπούλου.

Οι κάτοικοι ανάστατοι κάλεσαν την αστυνομία όμως ο οδηγός είχε εξαφανιστεί.

Λίγη ώρα αργότερα, εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα ένας άντρας ο οποίος υποστήριξε ότι ήταν αυτός που τράκαρε τα οχήματα, ενημέρωσε την ασφαλιστική του εταιρεία και στη συνέχεια αποχώρησε.

Τα τρακαρισμένα αυτοκίνητα παραμένουν στο σημείο όπου γίνεται η καταγραφή των ζημιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.