Πραγματοποιείται έρευνα για το πώς έγινε η διαρροή των ονομάτων όλων των αστυνομικών που θα υπηρετούν στο ελληνικό FBI, δήλωσε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως ανέφερε «υπήρξε δημοσίευση από συγκεκριμένο μέσο, δυστυχώς των ονομάτων όλων των αστυνομικών που θα υπηρετούν στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Βέβαια άμεσα μετά από λίγο κατέβηκε το συγκεκριμένο δημοσίευμα στο ίντερνετ».

«Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν είναι όλα για τη δημοσιότητα και ότι μπορεί να προκαλέσουμε προβλήματα, όχι μόνο σε υπηρεσίες», τόνισε η ίδια.

Υπογράμμισε πως υπάρχει κίνδυνος για τους ανθρώπους αυτούς που υπηρετούν.

Σχετικά με το αν θα υπάρξουν αντικαταστάσεις η ίδια απάντησε πως «δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, συγκεκριμένοι αξιωματικοί έχουν τοποθετηθεί για να υπηρετήσουν σε αυτή την υπηρεσία. Το θέμα είναι να διερευνηθεί πώς ήρθαν τα στοιχεία αυτών των ανθρώπων στη δημοσιότητα».

