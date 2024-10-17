Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Σερρών εξαιτίας καυγά που ξέσπασε μεταξύ αντιδημάρχων.

Οι δύο αντιδήμαρχοι ήρθαν σε αντιπαράθεση όταν αντάλλαξαν αιχμηρές κατηγορίες ο ένας προς στον άλλον σχετικά με τη διαχείριση των μηχανημάτων έργου, όπως τα γκρέιντερ κάνοντας λόγο ακόμη και για «προσωπικά ρουσφέτια».

Στο τέλος όπως φαίνεται στο βίντεο πιάστηκαν στα χέρια έξω από την αίθουσα συνεδρίασης:

Πηγή: skai.gr

