Την κρίσιμη σημασία ανάπτυξης μιας συνέργειας Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας στην Ανατολική Μεσόγειο επεσήμανε ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Σήμερα».

«Ένα τέτοιο σχήμα θα είναι ένα σχήμα σταθερότητας στην περιοχή και ένα σχήμα το οποίο θα μας δώσει πρόσβαση και στο σύστημα Τραμπ», τόνισε ο Κ. Φίλης, με αφορμή και την τριμερή σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε εχθές μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, ιδίως στην τρέχουσα συγκυρία που η Τουρκία επιχειρεί να διευρύνει τα ερείσματά της στην περιοχή.

Όπως τόνισε, η Τουρκία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διπλωματία των όπλων, τονίζοντας μάλιστα ότι αποτελεί στοίχημα του Ερντογάν. Όπως είπε, ο πρόεδρος της Τουρκίας οραματίζεται μια χώρα η οποία θα έχει αυτοτέλεια και αυτονομία, μεταξύ άλλων και στα αμυντικά, και ως εκ τούτου ο αμυντικός βραχίονας είναι μία προέκταση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής πάρα πολύ σημαντική. «Και αυτό βέβαια μας λέει ότι η ισχύς καταλαβαίνει από ισχύ. Ο πρόεδρος Ερντογάν καταλαβαίνει μόνο από ισχύ».

Γι’ αυτό, όπως τόνισε, η Ελλάδα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να προωθήσει πιο ενεργά τα συμφέροντά της. Σημείωσε ότι ως προς την εγχώρια αμυντική βιομηχανία έχουμε χάσει τουλάχιστον 20 χρόνια. Και παρότι αυτήν τη στιγμή σε κάποια πεδία η Ελλάδα υπερτερεί της Τουρκίας, σημείωσε ότι πρέπει να διατηρήσουμε, όχι την υπεροπλία, αλλά τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, «διότι η Τουρκία, κακά τα ψέματα, είναι μία χώρα που έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι καταλαβαίνει από στρατιωτική ισχύ. Θα θέλαμε να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα θέλαμε να είναι ο γείτονάς μας, ενδεχομένως με τα χαρακτηριστικά μιας χώρας, της Σκανδιναβίας ας πούμε, αλλά επειδή δεν είναι, πρέπει και εμείς να προσαρμοζόμαστε σε αυτά τα δεδομένα».

Σημείωσε επίσης ότι η Τουρκία αναπτύσσει έναν άλλο ρόλο, τον οποίο εμείς θα έπρεπε να έχουμε ήδη εξελίξει, που είναι η διαμεσολάβηση, επισημαίνοντας ότι ταιριάζει πιο πολύ στην Ελλάδα που είναι ένα φιλειρηνικό κράτος και ένα κράτος του στάτους κβο, και όχι στην Τουρκία που είναι ένα κράτος με χαρακτηριστικά περισσότερο στρατιωτικά.

Ο κ. Φίλης εστιάζοντας ειδικότερα στη χθεσινή τριμερή σύνοδο κορυφής τόνισε τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει για την περιφερειακή σταθερότητα η Αίγυπτος, καθώς μέχρι πρότινος είχε ρόλο και λόγο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ειδικότερα σε σχέση με τους Παλαιστινίους.

Εξίσου σημαντικό θεωρεί ο κ. Φίλης τον ρόλο της Αιγύπτου στον τομέα της ενέργειας, και δη στην παρούσα φάση που η Ευρώπη αναζητεί εναλλακτικές πηγές προμήθειας αντί της Ρωσίας αλλά και πιο καθαρές, πιο πράσινες πηγές ενέργειας σε σχέση με τις παραδοσιακές. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ιδιαίτερα το φιλόδοξο σχέδιο που προωθείται ώστε μέχρι το 2030 η Αίγυπτος να στέλνει ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, το οποίο εφόσον υλοποιηθεί, βάζει -όπως τόνισε- την Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών διεργασιών.

Σχολιάζοντας την προσπάθεια της Τουρκίας να συνάψει συμφωνία με τη Συρία για ΑΟΖ, ο κ. Φίλης σημείωσε ότι οι νόμιμες συμφωνίες στην περιοχή είναι μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου, Κύπρου-Αιγύπτου, Κύπρου-Ισραήλ, Κύπρου-Λιβάνου, προσθέτοντας εμφατικά ότι αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν άλλες νόμιμες συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωών. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε τη σημασία της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα, σημειώνοντας ότι είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη μίας σύμπραξης, μίας συνέργειας Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ, Σαουδικής Αραβίας, έστω και αν έχουν προβλήματα η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος με το Ισραήλ, λόγω των εξελίξεων, ειδικότερα στη Γάζα. «Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σχήμα, το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα σχήμα σταθερότητας στην περιοχή και ένα σχήμα το οποίο θα μας δώσει πρόσβαση και στο σύστημα Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

