Διάθεση στρατιωτικού ιατρού στο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κω

Με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη, διατίθεται στρατιωτικός ιατρός, ειδικότητας παθολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κω, έπειτα από σχετικό αίτημα του υπουργείου Υγείας.

Όπως ανακοινώθηκε, σε αυτό το πλαίσιο, ο εν λόγω αξιωματικός θα διατίθεται στο ανωτέρω νοσοκομείο για δύο φορές την εβδομάδα, από τέσσερις ώρες κάθε ημέρα, μέχρι τη συμπλήρωση 30 ημερών, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν.

«Κατά τη θερινή περίοδο, όπου οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες, οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται και πάλι στην πρώτη γραμμή, συνδράμοντας στο κοινωνικό σύνολο, τόσο σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας, όσο και στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας» ανέφερε ο Ιωάννης Κεφαλογιάννης.

«Με αίσθημα ευθύνης, συμβάλλουμε στην όσο το δυνατόν πληρέστερη υγειονομική κάλυψη των ακριτικών μας περιοχών και θωρακίζουμε την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στο ύψιστο αγαθό της υγείας» υπογράμμισε ο υφυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

