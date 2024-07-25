Σε 24 ανήλθαν οι αγροτοδασικές φωτιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 16 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, τις απογευματινές ώρες σήμερα, στην περιοχή Ποίσσες στην Τζιά. Για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέας, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων πυροσβεστών με δύο οχήματα, που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από Λαύριο, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρείχαν υδροφόρες των Ο.Τ.Α. Σημειώνεται ότι προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Ποίσσες Κέας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

