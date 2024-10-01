Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς, σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:30’ το μεσημέρι στην εθνική οδό Ιτέας – Ναυπάκτου περίπου στο 24,6 χλμ στο ύψος του Αγίου Βασιλείου.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, Κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, ΙΧΕ με επιβάτες ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με έτερο όχημα που είχε κατεύθυνση προς Ναύπακτο και επίσης δύο επιβάτες ηλικίας περίπου 30 ετών.

Οι επιβάτες του δεύτερου αυτοκινήτου ήταν κι αυτοί που ειδοποίησαν τις αρχές και στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, περιπολικά, αλλά και τρία πυροσβεστικά οχήματα που ανέλαβαν το δύσκολο έργο του απεγκλωβισμού του ηλικιωμένου ζευγαριού από τα συντρίμμια του πρώτου οχήματος.

Με τη χρήση ειδικών τεχνικών, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τα δύο άτομα τα οποία παρέδωσαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο ασθενοφόρο. Τραυματίες ήταν και τα δύο άτομα από το δεύτερο όχημα, τα οποία και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο της Άμφισσας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ανέλαβε το ΑΤ Ιτέας, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.