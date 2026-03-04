Διάσωση 36 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Τριάντα- έξι αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέσβο, στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου εντοπίστηκαν επιτυχώς και διασώθηκαν, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το λιμενικό, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές, διευκολύνοντας το έργο των Αρχών.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πηγή: skai.gr

