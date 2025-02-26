Διασωληνωμένος για 4η ημέρα ο Αλέξης Κούγιας - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Για 4η ημέρα παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικού νοσοκομείου ο γνωστός ποινικολόγος, Αλέξης Κούγιας, δίνοντας μεγάλη μάχη για τη ζωή του.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στις 14 Φεβρουαρίου ο Αλέξης Κούγιας πήγε στο νοσοκομείο με πολύ υψηλό πυρετό και η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία και αποφασίστηκε η διασωλήνωσή του τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το Mega, οι γιατροί είναι αρκετά φειδωλοί στις εκτιμήσεις τους. Το πρώτο που θέλουν να επιτύχουν είναι η αποσωλήνωσή του, ωστόσο τα επόμενα 24ωρα να είναι καθοριστικά.

Υπενθυμίζεται πως ο γνωστός ποινικολόγος είχε διαγνωστεί με καρκίνο στους λεμφαδένες το 2022 και είχε λάβει θεραπεία, ασκώντας παράλληλα τα δικηγορικά του καθήκοντα.

Στο μεταξύ, χτες, Τρίτη, ο γιος του δικηγόρου προχώρησε σε νέα ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι ο πατέρας του δεν διατηρεί λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή ψεύτικους λογαριασμούς που κυκλοφόρησαν στα social με το όνομα του Αλέξη Κούγια.

«Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν δήθεν αναρτήσεις του πατέρα μου, οφείλω να δηλώσω ότι ο πατέρας μου δεν διατηρεί κανέναν λογαριασμό στα social media, οπότε οτιδήποτε διαρρέει είναι ψεύτικο. Ελπίζω να μη συνεχίσει να λαμβάνεται υπόψη από τα Μέσα» γράφει στην ανάρτησή του, ο Χρήστος Κούγιας.

Πηγή: skai.gr

