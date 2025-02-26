Στο νοσοκομείο με έντονη αδιαθεσία μεταφέρθηκε χτες, Τρίτη ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξανδρος Λυκουρέζος, με τις εξετάσεις να μην δείχνουν κάτι ανησυχητικό, ενώ και η σύντροφός του διέψευσε τις αναφορές πως υπέστη εγκεφαλικό.

«Ένιωσε μια μικρή αδιαθεσία και ήρθαμε για προληπτικούς λόγους να κάνει κάποιες εξετάσεις. Δεν έπαθε κανένα εγκεφαλικό μιλάει κανονικά. Έχει τις αισθήσεις του, είναι πολύ καλά. Δεν υπέστη τίποτα. Δεν προλάβαμε να φτάσουμε στο νοσοκομείο και γράφτηκαν όλα αυτά αν είναι δυνατόν», ανέφερε η σύντροφος του κ. Λυκουρέζου, Τζένη Οικονόμου στα Παραπολιτικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, οι γιατροί στον Ερυθρό Σταυρό παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του για να διαπιστωθεί πού οφείλεται αυτή η αδιαθεσία.

Πηγή: skai.gr

