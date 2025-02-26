Από τις 9.00 το πρωί έως τις 17.00 θα πραγματοποιούνται δρομολόγια στα μέσα σταθερής τροχιάς (μετρό, ηλεκτρικός, τραμ) την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, ημέρα συμπλήρωσης δύο ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Με κοινή ανακοίνωσή τους, τα Σωματεία Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ τονίζουν πως αποφάσισαν την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας, ωστόσο το μετρό, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και το τραμ θα κυκλοφορούν από τις 9.00 π.μ. έως τις 17.00, ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία του Συλλόγου «Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/02/2023».

Ειδικότερα, αναφέρουν «τιμώντας τα θύματα και τις οικογένειές τους, συμμετέχουμε και στηρίζουμε την Πανελλαδική Απεργία στις 28 Φλεβάρη, σαν ένδειξη διαμαρτυρίας, μνήμης και αντίστασης!!

Ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία του Συλλόγου “Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/02/2023”, αφενός συμμετέχουμε στην κινητοποίηση αυτή, αφετέρου συμβάλλουμε στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλευση του κόσμου, με ενδιάμεση “διακοπή” της απεργίας! Συνεπώς, για τη διευκόλυνση του συλλαλητηρίου, την Παρασκευή 28-2-2025, οι συρμοί θα κινηθούν από τις 9.00 το πρωί έως τις 17.00 το απόγευμα.

Στις 11.00 π.μ. της ίδιας ημέρας, στο Σύνταγμα, γινόμαστε ένα με το ποτάμι αλληλεγγύης και διαμαρτυρίας των συνανθρώπων μας! Γιατί η δικαιοσύνη απονέμεται στα δικαστήρια αλλά κατακτιέται στους δρόμους».

Οι εργαζόμενοι, καλούν την εταιρεία (ΣΤΑΣΥ ΑΕ), να μεριμνήσει για τη μέγιστη εξυπηρέτηση του πλήθους και την ομαλή του μετάβαση, μέσω των συρμών και των υπηρεσιών ασφαλείας της ΣΤΑΣΥ.

«Την ερχόμενη Παρασκευή, συμπληρώνονται 2 χρόνια από την τραγική εκείνη ημέρα, όπου η σύγκρουση των δύο τρένων στην κοιλάδα των Τεμπών, κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 57 ανθρώπους.

Δύο χρόνια παρήλθαν και οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων ακόμη δεν βρήκαν τη δικαίωση (ούτε καν την ηθική) που αρμόζει στην εν λόγω τραγωδία. Έτσι, για ακόμη μια φορά το αίσθημα δικαιοσύνης πάει περίπατο, καθώς υπονομεύεται από κάθε είδους κατασκευασμένα συμφέροντα και οι πολίτες οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι ιδίως για κάποιους όλα επιτρέπονται, αφού η ατιμωρησία είναι για αυτούς δεδομένη, αφήνοντας όλους τους υπόλοιπους με το αίσθημα της κατάφωρης αδικίας και του ανυπεράσπιστου, έναντι των αυθαιρεσιών. Το παρήγορο στην τραγωδία των Τεμπών, είναι πως το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο, συμπαρίσταται και στηρίζει τον αγώνα μέχρι την Τελική Ηθική και Ουσιαστική Δικαίωση, όσα χρόνια και αν περάσουν.

Απαιτεί να αποδοθούν οι ευθύνες στους ενόχους και να χυθεί άπλετο φως στην όποια συγκάλυψη επιχειρούν να καταφέρουν οι άμεσα και έμμεσα «αφανείς» -μέχρι ενός σημείου- αυτουργοί και συνωμότες αυτού του εγκλήματος.» τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Χειρόφρενο σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Εικοσιτετράωρη απεργία αποφάσισαν για την Παρασκευή οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ και η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ απαιτούν-διεκδικούν «Οχι άλλα Τέμπη, δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, ασφαλείς, σύγχρονες, ποιοτικές» και καλούν τα μέλη τους στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Εθελοντικές βάρδιες για την εξυπηρέτηση των διαδηλωτών στα ταξί

Από την πλευρά του, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής αποφάσισε 24ωρη απεργία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΑ «ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των 57 ανθρώπων», αποφάσισε 24ωρη απεργία από τις 06.00 π.μ. την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου έως τις 6.00 π.μ. του Σαββάτου 1 Μαρτίου.

Στην ανακοίνωση του ΣΑΤΑ επισημαίνεται πως όσοι οδηγοί θέλουν να συμμετέχουν στην εθελοντική κοινωνική δράση «δωρεάν» μετακίνησης των πολιτών με ταξί από προκαθορισμένα σημεία που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες προς την Πλ. Συντάγματος, να επικοινωνήσουν με τα κέντρα των Ραδιο Ταξί που συνεργάζονται ή με τα γραφεία του Σ.Α.Τ.Α. μέχρι την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2025.

«Δύο χρόνια… Δεν ξεχνάμε. Δε σιωπούμε. Είμαστε δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων. Με όλη μας την ψυχή. Τιμούμε την μνήμη των παιδιών που χάθηκαν και συν-απαιτούμε ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» δηλώνει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής.

