Μεγάλη ανασφάλεια επικρατεί μεταξύ των επιβατών μετά τα συνεχόμενα κρούσματα κλοπών στα μέσα μεταφοράς. Πρόκειται για καθημερινότητα που έχουν επιβάλει συμμορίες πορτοφολάδων που κάνουν «χρυσές» δουλειές σε τραμ, μετρό και λεωφορεία.

Ένας από αυτούς, ο 36χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής που συνελήφθη από τις Αρχές, φαίνεται ότι είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος για επιβάτες του τραμ στη Νέα Σμύρνη. Μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί ως ο δράστης για τουλάχιστον 2 κλοπές μέσα σε συρμούς.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του 36χρονου έγινε προκειμένου να διαπιστωθεί αν σχετίζεται και με άλλα περιστατικά κλοπών και σε άλλα μέσα μεταφοράς στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για κυκλώματα που δρουν οργανωμένα, αφαιρούν πορτοφόλια, κινητά, ταξιδιωτικά έγγραφα και άλλα αντικείμενα αξίας από τα θύματά τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Με σκοπό την καταπολέμηση της παραβατικότητας, περίπου 130 αστυνομικοί έχουν τοποθετηθεί τις τελευταίες ημέρες σε λεωφορεία και τρένα του προαστιακού στη Δυτική Αθήνα

Πηγή: skai.gr

