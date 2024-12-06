Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, απόφαση απαγόρευσης της κυκλοφορίας των οχημάτων προς την περιοχή της Κατάρας, κατά τους χειμερινούς μήνες, για την αποτροπή περιστατικών εγκλωβισμού οχημάτων από χιονοπτώσεις, καταπτώσεις και κατολισθήσεις. Η απόφαση, όπως κάθε χρόνο, ελήφθη σε συνεργασία των αρμόδιων Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου και Θεσσαλίας,

Για την αποτροπή της εισόδου των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων- Τρικάλων τοποθετήθηκε μεταλλική μπάρα μετά τη διασταύρωση της Εθνικής Οδού με την επαρχιακή οδό για Μηλιά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

