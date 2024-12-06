Λογαριασμός
Διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή Κατάρα, της Ε.Ο. Ιωαννίνων- Τρικάλων για τους χειμερινούς μήνες

Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων προς την περιοχή της Κατάρας για τους χειμερινούς μήνες

Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, απόφαση απαγόρευσης της κυκλοφορίας των οχημάτων προς την περιοχή της Κατάρας, κατά τους χειμερινούς μήνες, για την αποτροπή περιστατικών εγκλωβισμού οχημάτων από χιονοπτώσεις, καταπτώσεις και κατολισθήσεις. Η απόφαση, όπως κάθε χρόνο, ελήφθη σε συνεργασία των αρμόδιων Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου και Θεσσαλίας,

Για την αποτροπή της εισόδου των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων- Τρικάλων τοποθετήθηκε μεταλλική μπάρα μετά τη διασταύρωση της Εθνικής Οδού με την επαρχιακή οδό για Μηλιά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

