Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα ξεκίνησαν οι συγκεντρώσεις και οι πορείες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα για τα 16 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Στην Αθήνα γενικευμένα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο μετά τις 20.30 με φωτιές και οδοφράγματα στα Εξάρχεια και συγκεκριμένα γύρω από την περιοχή που το 2008 δολοφονήθηκε ο Αλέξης Γρηγορόπουλος.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες έκαναν χρήση χημικών, βρίσκονται στο σημείο

Σύμφωνα με πληροφορίες στην πορεία στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκαν περίπου 5.000 άτομα.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί πάνω από 65 άτομα μετά από ελέγχους, ενώ έχουν γίνει και δεκάδες συλλήψεις.

Οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες με κεντρικό σύνθημα «Οι εξεγέρσεις του χθες φωτίζουν τους αγώνες του σήμερα» συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και κατευθύνθηκαν προς το Σύνταγμα.

Ένταση και επεισόδια καταγράφηκαν και στη Θεσσαλονίκη μετά την πορεία στο κέντρο της πόλης.

Πηγή: skai.gr

