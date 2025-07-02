Μικρής έκτασης φωτιά σε χαμηλή βλάστηση έχει εκδηλωθεί κοντά σε καταυλισμό στην περιοχή της Κερατέας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεση επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Η αστυνομία είχε διακόψει νωρίτερα την κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος της 3ης εισόδου της Κερατέας, στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων έχει αποκατασταθεί.

Σε ύφεση η φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Σε ύφεση βρίσκεται, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που ξέσπασε στις 8 το βράδυ, σε δασική έκταση στα βορειανατολικά του οικισμού Μεσαίο, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν 100 πυροσβέστες με 31 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ νωρίτερα επιχειρούσαν 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποίηση από το 112 με το οποίο τους είχε ζητηθεί να παραμένουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στις Σέρρες

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη αλλά οριοθετημένη, παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ξυλείας στο Νέο Σούλι, στη Δημοτική Ενότητα Εμανουήλ Παππά, στις Σέρρες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στον αύλειο χώρο του εργοστασίου αλλά γρήγορα επεκτάθηκε σε παρακείμενες γεωργικές εκτάσεις κατακαίοντας περιμετρικά περίπου 600 στρέμματα χαμηλής βλάστησης και 400 ελαιόδεντρα.

Για την κατάσβεσή της, επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 36 οχήματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ έχει καταστραφεί ολοσχερώς ο αποθηκευτικός χώρος του εργοστασίου ενώ η φωτιά φουντώνει λόγω της καύσιμης ύλης που υπάρχει στον αύλειο χώρο.

