Θάσος: Νεκρός λουόμενος σε παραλία

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το πρωί της Τρίτης 85χρονος από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κοινύρων Θεολόγου Θάσου.

Στον 85χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

Πηγή: skai.gr

