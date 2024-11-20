Ολόκληρο οπλοστάσιο εντοπίστηκε σε έρευνα της ΕΛΑΣ το βράδυ της Τρίτης σε διαμέρισμα, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγλαυρίδων και Δαμαγήτου στην περιοχή του Παγκρατίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης ενημέρωσε την Αστυνομία ότι όταν πήγε σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του, που ήταν για αρκετό καιρό κλειστό, βρήκε στο εσωτερικό του όπλα και εκρηκτικά.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από αποθήκη έξω από το διαμέρισμα:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Υπενθυμίζεται ότι στο σημείο μετέβη άμεσα το βράδυ της Τρίτης η Αντιτρομοκρατική και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που εντόπισαν όπλα, χειροβομβίδες, εκρηκτική ύλη, και σφαίρες.

Επιπλέον των όπλων και των εκρηκτικών οι αστυνομικοί εντόπισαν και ψηφιακά πειστήρια, ενώ όλα τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ για να εξεταστούν για αποτυπώματα και DNA.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ), ενώ εξετάζεται αν υπάρχει σύνδεση με την υπόθεσης της έκρηξης που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους στις 31/10.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.