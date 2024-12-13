Καλαμπάκα: Η κατανυκτική φάτνη μεσα σε σπηλιά στους Βράχους των Μετεώρων - Φωτογραφίες

Οπως όλες οι πόλεις και τα χωριά στη χώρα, η Καλαμπάκα έχει στολιστεί και την εορταστική ατμόσφαιρα συμπληρώνει η μοναδική φάτνη σε σπηλιά στους Βράχους των Μετεώρων.

Συγκεκριμένα, μέσα σε σπηλιά πάνω από την πόλη, στο σημείο αποκαλούμενο ως «Το μάτι του Θεού» και φέτος ο Δήμος Μετεώρων δημιούργησε τη φάτνη που απεικονίζει βυζαντινές αγιογραφίες.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή φάτνη, διαφορετική απ' όσες έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μέχρι σήμερα.

Ειδικά κατά τις βραδινές ώρες ο εντυπωσιακός φωτισμός κάνει τη φάτνη να κερδίζει τις εντυπώσεις καθώς είναι λιτή, χωρίς περιττά στολίδια, προσεγγίζοντας το θέμα της γέννησης του Χριστού με κατάνυξη και ευσέβεια και πάντα με σεβασμό στην ιερότητα που εκπνέουν οι Ιεροί Βράχοι των Μετεώρων, στην δεύτερη μεγαλύτερη μοναστική κοινότητα της χώρας.

