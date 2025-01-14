Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα με έντονα φαινόμενα να σημειώνονται και σήμερα, Τρίτη, σε πολλές περιοχές. Τα πλοία είναι δεμένα στα λιμάνια λόγω των σφοδρών ανέμων, υπάρχουν διακοπές κυκλοφορίας, ενώ κλειστά είναι και τα σχολεία σε αρκετές περιφέρειες.

Διακοπές κυκλοφορίας

Λόγω των χιονοπτώσεων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Πάρνηθος, υπό το ύψος του τελεφερίκ.

Παράλληλα, έχει διακοεί και η κυκλοφορία στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα λόγω κατολισθήσεων, μέχρι νεωτέρας.

Πώς θα εξελιχτούν σήμερα τα φαινόμενα

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο (κυρίως το νότιο), τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, την Πελοπόννησο (κυρίως τα δυτικά και νότια), τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά), τις Σποράδες, την Εύβοια και πρόσκαιρα τις Κυκλάδες.

Παράλληλα, στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τοπικά σε ορεινές - ημιορεινές περιοχές και κατά τόπους και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο οι οποίες βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα, Βοιωτία).

Στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και στα βόρεια 9 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν θυελλώδεις ανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση προβλέπεται από τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά από -04 (μείον 4) έως 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και του βορείου Αιγαίου από 02 έως 13 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, ο οποίος στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά ολικός.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

AΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 05 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά και τοπικά σε πεδινές περιοχές. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 7 με 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 05 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά και σε περιοχές της Ηπείρου με χαμηλότερο υψόμετρο. Βαθμιαία στα βόρεια τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Χιονοπτώσεις τοπικά πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά και στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα τοπικά ισχυρές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Στις βόρειες και δυτικές Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 6 με 8 και το πρωί τοπικά 9 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα νότια από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές, τοπικά ισχυρές στα ανατολικά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις τοπικά πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στις Σποράδες έως 7 με 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Επί ποδός είναι ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ισχυρών βροχών, καταιγίδων και χιονοπτώσεων που πλήττουν τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία, συνεδρίασε εκ νέου χτες, Δευτέρα η επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Αναφορικά με τα σχολεία σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία, και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη τα μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν να αποφασίσουν κατά τόπους οι δήμαρχοι ποια θα μείνουν κλειστά. Παράλληλα επικαιροποίησαν τις απαγορεύσεις βαρέων οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους ενώ σε σχετική ανακοίνωση έχει προχωρήσει η ΕΛΑΣ.

Ακόμη, σε επιφυλακή είναι όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και οι σταθμοί βάσης σε περιοχές όπου τα φαινόμενα θα συνεχίσουν να είναι έντονα ενώ αντίστοιχη είναι και η διασπορά δυνάμεων σε αυτές. Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σήμερα σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη όπου αναμένονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Πλημμύρες στη Ζάκυνθο

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις και το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ζακύνθου αλλά και στην Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη.

Νωρίς το πρωί οι υπάλληλοι της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου βρήκαν πλημμυρισμένες τις αίθουσες. Όπως διαπίστωσαν, τα νερά μπήκαν από τα φθαρμένα ξύλινα κουφώματα αλλά και από την οροφή και αποδίδονται στη συνολική εγκατάλειψη του κτιρίου εδώ και χρόνια.

Από την υπηρεσία της Βιβλιοθήκης διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί η έκταση των ζημιών. Διαπιστώθηκε ότι τα νερά είχαν ότι μπει σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι εγκατεστημένα για την εξυπηρέτηση του κοινού, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε έπιπλα και βιβλία.

Ακόμα οι κάτοικοι σε Λαγανά, Λυκούδι, Αλυκές και άλλες περιοχές προσπαθούν να διαχειριστούν τις συνέπειες της κακοκαιρίας, με δρόμους να έχουν μετατραπεί σε λίμνες και χαντάκια να υπερχειλίζουν, ενώ έκλεισε η επαρχιακή οδός Ζακύνθου - Ρομυρίου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημέρωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί μόνο δύο αντλήσεις νερού, ενώ πολλοί δρόμοι και περιοχές παραμένουν πλημμυρισμένοι, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των πολιτών.

Η πρόγνωση του καιρού δείχνει ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Διακοπές ρεύματος σε χωριά στην Αχαΐα

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε τέσσερα χωριά στην Αχαΐα, κοντά την Ζαρούχλα. Στην περιοχή υπάρχει χιονοθύελλα, με το χιόνι να φτάνει το μισό μέτρο.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Σε ισχύ είναι και απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν σε Ιόνιο και Αιγαίο, οι οποίοι σύμφωνα με την ΕΜΥ φτάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση προβλέπεται από τις απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, κλειστή είναι η γραμμή Αρκίτσα-Αιδηψός, Καβάλα-Πρίνου Θάσου ενώ στη γραμμή Κεραμωτή-Λιμένας Θάσου τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο από το πλοίο «Άναξ».

Σε ισχύ είναι επίσης απαγορευτικό απόπλου στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, Ρίο-Αντίρριο ενώ στη γραμμή Κυλλήνη -Κεφαλονιά τα δρομολόγια γίνονται μόνο με ημερολογιακή εγγραφή του πλοιάρχου.

Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε πολλές περιοχές καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Ποια σχολεία είναι κλειστά σήμερα (14/1)

Πολλοί μαθητές στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα δεν θα έχουν σήμερα μαθήματα δια ζώσης αλλά μέσω τηλεκπαίδευσης.

Αναλυτικά η λίστα με τα κλειστά σχολεία:

Κεντρική Μακεδονία

Με απόφαση της Δημάρχου Σερρών κ. Βαρβάρα Μητλιάγκα, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Σερρών, θα παραμείνουν κλειστές, την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2025, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η κ. Μητλιάγκα, αποφάσισε και την αναστολή λειτουργίας των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών, καθώς και των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου.Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητριών, μαθητών και εκπαιδευτικών, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα ή προβλήματα από την χιονόπτωση και τον παγετό.

Με απόφαση του δημάρχου Κιλκίς όλες οι σχολικές μονάδες του δήμου Κιλκίς (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια καθώς και οι εκπαιδευτικές δομές ειδικής εκπαίδευσης (Ειδικό Σχολείο Κιλκίς, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΚΔΑΠ -ΜεΑ Δήμου) θα μείνουν κλειστές.

Η απόφαση του δημάρχου εκδόθηκε μετά από συνεννόηση και με τη σύμφωνη γνώμη των προϊσταμένων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.Τα σχολικά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση, με απόφαση των προϊσταμένων των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης και σε συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Κανονικά θα λειτουργήσουν οι δημοτικοί παιδικοί – βρεφονηπιακοί και βρεφικοί σταθμοί.

Με απόφαση του Δήμου Νάουσας λόγω των μετεωρολογικών εκτιμήσεων για σφοδρή χιονόπτωση, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2025. Οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του Δήμου Νάουσας θα είναι ανοικτοί.

Tην αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2025 αποφάσισε ο Δήμος Έδεσσας. Επιπλέον δε θα λειτουργήσουν το ΚΔΑΠ Μπατάνι στην Έδεσσα, το ΚΔΑΠ Παιδική Πολιτεία στην Άρνισσα και το ΚΔΑΠ μΕΑ Ορίζοντας. Ο βρεφονηπιακός και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά ωστόσο δε θα γίνουν μετακινήσεις νηπίων με το σχολικό λεωφορείο στη Βεγορίτιδα.

Επίσης λόγω χιονοπτώσεων, παγετού και χαμηλών θερμοκρασιών, θα είναι κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς τα ΚΔΑΠ και οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Βόλβης.

Την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων, την Τρίτη λόγω παγετού, αποφάσισε και ο Δήμος Αμφίπολης.

Ο Δήμος Λαγκαδά ανακοίνωσε παράλληλα την παράταση της αναστολής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και των Παιδικών Σταθμών.

Με απόφαση του Δήμου Νευροκοπίου κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο Δήμο Νευροκοπίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών ( χιονόπτωση -παγετός).

Δυτική Μακεδονία

Με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βασίλη Γιαννάκη, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας θα παραμείνουν κλειστά. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών, Γιώργου Στεργίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων και το ΚΔΑΠ του Δήμου Πρεσπών θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2025. Ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.

Με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου Ιωάννη Λιάση, την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2025 τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου θα παραμείνουν κλειστά, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας, καθώς και του Εσπερινού ΕΠΑΛ, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση – χαμηλές θερμοκρασίες). Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), Ειδικής Αγωγής (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) καθώς και τα Εσπερινά Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ του Δήμου Κοζάνης. Επίσης, κλειστοί θα παραμείνουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

Με απόφαση του Δήμου Σερβίων, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), καθώς και οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του Δήμου Σερβίων, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μία ώρα αργότερα.

Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Βελβεντού θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9 π.μ.

Κεντρική Μακεδονία

Tην αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποφάσισε ο Δήμος Έδεσσας. Επιπλέον δε θα λειτουργήσουν το ΚΔΑΠ Μπατάνι στην Έδεσσα, το ΚΔΑΠ Παιδική Πολιτεία στην Άρνισσα και το ΚΔΑΠ μΕΑ Ορίζοντας. Ο βρεφονηπιακός και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά ωστόσο δε θα γίνουν μετακινήσεις νηπίων με το σχολικό λεωφορείο στη Βεγορίτιδα.

Θράκη

Λόγω των συνεπειών των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις, παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στη Δημοτική Ενότητα Φερών, στη Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης και στη Δημοτική Κοινότητα Συκορράχης, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις αναφερόμενες περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η νεροχιονόπτωση, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους και τη χαμηλή θερμοκρασία, δημιουργούν μη ασφαλείς συνθήκες για την πρωινή μετακίνηση των μαθητών αύριο τουΔήμου Σαμοθράκης. Γι' αυτό δε θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες και ο παιδικός σταθμός του δήμου Σαμοθράκης.

Με απόφαση τoυ δημάρχου Αρριανών Ροδόπης, Χουσεΐν Ερδέμ, και εν όψει της συνέχισης των χιονοπτώσεων και του παγετού στην περιοχή, κλειστά θα παραμένουν τα μειονοτικά δημοτικά σχολεία Μυρτίσκης, Οργάνης, Άνω Δροσινής, Δρύμης, Εσοχής, Κέχρου, Κερασιάς και Χλόης, τα νηπιαγωγεία Οργάνης, Εσοχής, Κέχρου και Χλόης, καθώς και τοΓυμνάσιο-Λύκειο Οργάνης.

Tα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στηΔημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης, καθώς και ο παιδικός σταθμός Σταυρουπόλεως, θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα.

Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Θάσου, όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου Θάσου (Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί) δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης.

Λόγω των τρεχουσών καιρικών συνθηκών και των χιονοπτώσεων, ανακοινώθηκε πως οι σχολικές δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι παιδικοί σταθμοί των Δημοτικών Ενοτήτων Τριγώνου και Κυπρίνου Δήμου Ορεστιάδας, θα παραμείνουν κλειστά.

Λόγω της χιονόπτωσης και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στους ορεινούς οικισμούς του Δήμου Σουφλίου, οι Σχολικές Μονάδες, Δημοτικά και Νηπιαγωγεία στους οικισμούς του Μεγάλου Δερείου, Ρούσσας, Σιδηροχωρίου, Αγριάνης και Σιδηρούς είναι κλειστές.

Την αναστολή της λειτουργίας, όλων των σχολικών μονάδων, της Α/βάθμιας και της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, (& της 2ης Ευκαιρίας (Μύκης & Κενταύρου), αποφάσισε ο Δήμος Μύκης, για την ασφάλεια των πολιτών.

Θεσσαλία

Τα σχολεία και των δύο βαθμίδων του Δήμου Σοφάδων δεν θα λειτουργήσουν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν και καθιστούν επικίνδυνη την παραμονή των μαθητών στα σχολεία.

Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων Α/θµιας Εκπαίδευσης σε Χρυσοµηλιά - Αµπέλια - Οξύνεια - Αγιόφυλλο - Ασπροκκλησιάκαι Παναγία, για αύριο Τρίτη, αποφάσισε ο Δήμος Μετεώρων. Κλειστά επίσης θα παραµείνουν και τα σχολεία της Β/θµιας Εκπαίδευσης σε Αµπέλια και Οξύνεια.

Με απόφαση του Δήμου Μουζακίου, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την χιονόπτωση.

Από το Δήμο Ελασσόνας ανακοινώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τα προγνωστικά για τις αυριανές καιρικές συνθήκες όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Ελασσόνας τόσο Α/Βάθμιας όσο και της Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά. Κλειστά θα παραμείνουν επίσης οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Ελασσόνας καθώς και τα ΚΑΠΗ.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του Δήμου Αργιθέας και σήμερα, με απόφαση του Δημάρχου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, χιονόπτωσης, ισχυρού παγετού και επικινδυνότητας κατά την πρόσβαση και την παραμονή στους σχολικούς χώρους.

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία του Δήμου Καρδίτσας. Ωστόσο αν προκύψουν καιρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια της βραδιάς που θα διαφοροποιούν την κατάσταση, ο Δήμος Καρδίτσας θα δώσει ανακοίνωση στη δημοσιότητα μέχρι και τις 06.30 το πρωί της Τρίτης (14/1) ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Στερεά Ελλάδα

Με απόφαση του Δήμου Λαμιέων, λόγω της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων κατά τις νυχτερινές και τις πρώτες πρωινές ώρες, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα, Τρίτη 14 Ιανουαρίου, οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Λαμιέων δεδομένου ότι μπορούν να λειτουργήσουν με εξ αποστάσεως διδασκαλία, εξαιρουμένων των βρεφικών και παιδικών σταθμών αρμοδιότητας του Δήμου μας.

Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ του Δήμου την Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή, όπως η χιονόπτωση και οι χαμηλές θερμοκρασίες, αποφάσισε ο Δήμος Δομοκού .

Ο Δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει ότι, Κατόπιν αιτήματος της Διευθύντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ) Χαλκίδας, αναστέλλεται η λειτουργία του σχολείου, με απόφαση της Δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βάκα, σήμερα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, που δημιουργούν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση του σχολείου και στην μετακίνηση των μαθητών από άλλους Δήμους.

Σήμερα, Τρίτη 14/1/2025 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, θα παραμείνουν κλειστές οι σχολικές μονάδες στη Δ.Ε. Δερβενοχωρίων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσιο, Λύκειο.)

Τα σχολεία όλων των βαθμίδων της ΔΕ Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων επίσης θα παραμείνουν κλειστά.

Το κλείσιμο όλων των Σχολικών μονάδων αποφάσισε και ο Δήμος Μακρακώμης.

Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου θα ανοίξουν στις 10:00 π.μ. λόγω παγετού. Σε περίπτωση που τα καιρικά φαινόμενα δυσχεραίνουν ακόμη και την μετάθεση λειτουργίας θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση το πρωί. Οι παιδικοι σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά στο ωράριο τους, όπως και σήμερα.

Με απόφαση του Δήμου Αγράφων, θα παραμείνουν κλειστές οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, εξαιτίας του έντονου παγετου και των χιονοπτώσεων που επικρατούν στην ευρυτερη περιοχή του Δήμου Αγράφων.

Πελοπόννησος

Τέλος, λόγω των καιρικών φαινομένων και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή ο Δήμος Σικυωνίων αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία του Δήμου, όλων των βαθμίδων.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει εκ νέου η Πολιτική Προστασία προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.