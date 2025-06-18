«Ανησυχούμε πάρα πολύ με την κλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ - Ιράν, εμείς θα επιμείνουμε σε δύο σημεία ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο καθώς και ότι η λύση μπορεί να έλθει μέσω της διπλωματίας, μόνον οι ΗΠΑ μπορούν να φέρουν στο τραπέζι του διαλόγου τα δύο αντιμαχόμενα μέρη, ας ελπίσουμε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση με δυσμενείς συνέπειες και στον τομέα της Οικονομίας, του εμπορίου και της ναυτιλίας, όπου η Ελλάδα είναι ηγέτιδα δύναμη παγκοσμίως.

Έχουμε μία πολύ ανησυχητική κατάσταση από ανθρωπιστικής άποψης στη Γάζα. Πρέπει να υπάρξει εκεχειρία και να διασφαλιστεί απρόσκοπτα η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει στρατιωτικά σε ενδεχόμενη Νατοική επιχείρηση. Κατορθώσαμε να επιτύχουμε τον ασφαλή επαναπατρισμό Ελλήνων από την περιοχή, ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί να κάνουμε και άλλες τέτοιες επιχειρήσεις», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση του με την Emiliya Mychasuk, αρχισυντάκτρια των Financial Times για το κλίμα, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe» που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή στο Four Seasons Astir Palace.

