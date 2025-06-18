Την έκδοσή του στη Γερμανία αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης για 34χρονο υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε ληστεία μετά φόνου 81χρονου άνδρα στο κρατίδιο της Έσσης.

Ο καταζητούμενος είχε συλληφθεί στον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές, το έγκλημα διαπράχθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο 34χρονος και συνεργοί του φέρονται να έδεσαν και να φίμωσαν το θύμα, αρπάζοντας χρήματα από την οικία του. Ο θάνατος του ηλικιωμένου αποδίδεται σε ασφυξία.

Ο ίδιος ζήτησε να μην εκδοθεί, επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους, όμως το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι πρέπει να παραδοθεί στις γερμανικές δικαστικές αρχές για να δικαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

