Εκδίδεται στη Γερμανία 34χρονος που κατηγορείται για ληστεία μετά φόνου 81χρονου

Ο καταζητούμενος, υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας, είχε συλληφθεί στον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Εύζωνοι

Την έκδοσή του στη Γερμανία αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης για 34χρονο υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε ληστεία μετά φόνου 81χρονου άνδρα στο κρατίδιο της Έσσης.

Ο καταζητούμενος είχε συλληφθεί στον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές, το έγκλημα διαπράχθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο 34χρονος και συνεργοί του φέρονται να έδεσαν και να φίμωσαν το θύμα, αρπάζοντας χρήματα από την οικία του. Ο θάνατος του ηλικιωμένου αποδίδεται σε ασφυξία.

Ο ίδιος ζήτησε να μην εκδοθεί, επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους, όμως το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι πρέπει να παραδοθεί στις γερμανικές δικαστικές αρχές για να δικαστεί.

