Δεν βρέθηκε εκρηκτική ύλη σε βαλίτσα που ξέχασε τουρίστας στο κέντρο της Αθήνας

Μια μικρή «περιπέτεια» στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε μια βαλίτσα που τελικά αποδείχθηκε πως απλώς είχε ξεχαστεί από τον ιδιοκτήτη της.

Ο συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 20:00, όταν η βαλίτσα εντοπίστηκε αφημένη έξω από καφέ στη συμβολή των οδών Ερμού και Αθήνας, στο Μοναστηράκι. Η εικόνα της παρατημένης αποσκευής σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πρωτεύουσας ήταν αρκετή για να κινητοποιήσει τις Αρχές.

Πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) έφτασαν στο σημείο, οι δρόμοι αποκλείστηκαν και η περιοχή για λίγη ώρα θύμιζε σκηνικό από αστυνομική ταινία.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στα τμήματα που ορίζονται από τις οδούς Αθηνάς και Βορέου, Ερμού και Αγίων Ασωμάτων, καθώς και Μητροπόλεως και Αιόλου, με το κέντρο της Αθήνας να «νεκρώνει», σε μία από τις πιο πολυσύχναστες ώρες της ημέρας, έως την ολοκλήρωση του ελέγχου από τα ειδικά κλιμάκια.

Ο έλεγχος της βαλίτσας ολοκληρώθηκε και όπως διαπιστώθηκε, η βαλίτσα δεν αποτελούσε απειλή, καθώς είχε ξεχαστεί από τουρίστα που βρισκόταν στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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