Στοιχεία που αφορούν στην εφαρμογή του Kids Wallet, του «κόφτη» για την ανεξέλεγκτη πρόσβαση ανηλίκων στα social media, παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε πρωϊνή εκπομπή της ΕΡΤ1, σχεδόν δύο εβδομάδες πριν την παρουσίαση από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, του εθνικού σχεδίου για τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κ. Παπαστεργίου, το Kids Wallet θα αποτελεί «εργαλείο στα χέρια των γονέων» για τον έλεγχο υπερέκθεσης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους γονείς ωστόσο να παραμένουν «δικλίδα ασφαλείας για τα παιδιά μας, αφού καμία απαγόρευση δεν θα δουλέψει, εάν δεν μιλήσουμε μαζί τους».

«Υπάρχει ένα διεγνωσμένο πρόβλημα. Πολλές φορές εμείς οι γονείς κάνουμε ότι δεν υπάρχει γιατί βολευόμαστε με το να αφήνουμε τα παιδιά μας με ένα κινητό κάπου, χωρίς να έχουμε καμία ιδιαίτερη επίγνωση του τι βλέπουν. Αν αυτό το έχουμε διαγνώσει, θα πρέπει να πάρουμε μέτρα. Είναι πολύ εύκολο να πεις ότι παίρνουμε μέτρα. Να πεις το απαγορεύω. Θα πρέπει όμως να δούμε πως αυτά τα μέτρα μπορούν να υλοποιηθούν. Είναι κενό γράμμα να πεις ότι απαγορεύω κάτι όταν την επόμενη μέρα δεν μπορείς να το υλοποιήσεις», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, πριν αναφερθεί στον τρόπο λειτουργίας του ψηφιακού πορτοφολιού, το οποίο καλείται να λειτουργήσει αποτρεπτικά όσον αφορά την ανεξέλεγκτη έκθεση των ανηλίκων στα social media.

«Το μεγάλο ζήτημα είναι πως ελέγχεις την ηλικία αυτών των παιδιών. Μέσα από το ψηφιακό πορτοφόλι, μπορούμε να αντλήσουμε την ηλικία από το μητρώο πολιτών. Υπάρχει ένας ψηφιακός τρόπος να δεις την ηλικία του κατόχου ενός τηλεφώνου. Και το ζητούμενο για εμάς είναι να αναγκάσουμε τις πλατφόρμες να αναζητούν πιστοποιητικό ηλικίας. Αναζητούμε ένα κοινό ευρωπαϊκό εργαλείο για τον έλεγχο της ηλικίας».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, η συγκεκριμένη εφαρμογή θα πρέπει να βρει συμμάχους τους γονείς των παιδιών για να είναι αποτελεσματική, αφού αυτοί είναι που πρέπει να κάνουν τη «δήλωση-αντιστοίχιση».

«Εμείς δίνουμε στους γονείς τα εργαλεία, αλλά θα πρέπει να βοηθήσουν κι αυτοί προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Με το Kids Wallet, θα μπορούν να επιβεβαιώσουν την ηλικία των παιδιών τους με ψηφιακό τρόπο. Δηλώνοντας τον αριθμό κινητού του παιδιού τους, θα ξέρουμε την ηλικία του κατόχου. Εάν δεν γίνει δήλωση-αντιστοίχιση από τους γονείς, αλλά και ενεργοποίηση του Wallet στο κινητό του παιδιού, δεν μπορεί κανείς ελεγκτικός μηχανισμός να βοηθήσει για τον περιορισμό του φαινομένου. Μέσω της εφαρμογής θα μπορείς να ορίζεις το περιεχόμενο, αλλά και το χρόνο έκθεσης ενός παιδιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο καμία απαγόρευση δεν θα δουλέψει, εάν δεν μιλήσουμε με τα παιδιά μας».

Αναφερόμενος στον «Δαίδαλο», το «εργοστάσιο» τεχνητής νοημοσύνης που θα στηθεί στο Λαύριο, είπε ότι θα δώσει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα, τονίζοντας παράλληλα τη σπουδαιότητα η Ελλάδα να μπαίνει στο χάρτη μιας τέτοιας μεγάλης πρόκλησης, δεδομένου ότι συμπεριλαμβάνεται «μεταξύ των επτά χωρών που επελέγησαν από την ΕΕ να χρηματοδοτηθούν, προκειμένου να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός AI Factory».

«Έρχεται στο υπουργικό συμβούλιο, από τον Γενάρη στη Βουλή, το νομοσχέδιο διακυβέρνησης των δεδομένων. Πώς τα δεδομένα, ανώνυμα και διασφαλισμένα, θα μπορέσουν να παράξουν πολιτικές εφαρμογές και λύσεις. Πιθανώς αυτές οι νέες επιχειρήσεις, όπως και το Δημόσιο πιθανότατα, να θέλουν υπολογιστική ισχύ. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αδηφάγα. Θέλει μεγάλους υπολογιστές. Γι' αυτό δημιουργείται ο υπερυπολογιστής μας, ο ελληνικός υπερυπολογιστής, ο Δαίδαλος, με χρήματα του Ταμείου Ανάπτυξης, προκειμένου όλες αυτές οι λύσεις να μην τρέχουν σε υπολογιστές στο εξωτερικό, αλλά από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από το Λαύριο», κατέληξε ο κ. Παπαστεργίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

