Δείτε που βρίσκεται το εκπληκτικό εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας στην Αττική

Το Up Stories, σε συνεργασία με τον Αργύρη Σταματίδη ,παρουσιάζει έναν άγνωστο επίγειο παράδεισο στην Αττική.

Ένα μέρος απόλυτης γαλήνης και μοναδικής φυσικής ομορφιάς, που θυμίζει τις απομονωμένες μονές στο Φαράγγι του Λούσιου στην Αρκαδία ή τα κελιά του Αγίου Όρους.

Αν το επισκεφθείτε, η ψυχή σας θα γαληνέψει, τόσο από την ομορφιά και την ηρεμία του τοπίου όσο και από την περιπλάνηση μέσα στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας – μια εμπειρία κουραστική μεν, αλλά απόλυτα χαλαρωτική.

Δείτε το βίντεό και ανακαλύψτε αυτό το σπάνιο τοπίο, ενώ μαθαίνετε την ιστορία της Αγίας Μαρίνας του Βράχου στην Πάρνηθα!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.