Τύρναβος: Συλλήψεις για διακίνηση ηρωίνης

Πάνω από δύο κιλά ηρωίνης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στον δήμο Τυρνάβου της Λάρισας.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας συνέλαβαν δύο ημεδαπούς άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται - κατά περίπτωση - για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η υπόθεση εξελίχθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες ο ένας εκ των δραστών θα παραλάμβανε δέμα που περιείχε ναρκωτικές ουσίες. Οι δύο άνδρες μετέβησαν με αυτοκίνητο σε σταθμό επιβίβασης ΚΤΕΛ της περιοχής. Ο πρώτος συνελήφθη αμέσως μετά την παραλαβή του δέματος, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ακινητοποιήθηκε και ο δεύτερος, ο οποίος τον ανέμενε στο όχημα.

Το πακέτο περιείχε τέσσερις συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους 2.058 γραμμαρίων. Η ποσότητα κατασχέθηκε, όπως και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά της.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, στην κατοχή των δραστών και στην οικία του ενός εξ αυτών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 35.090 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και μία κυνηγετική καραμπίνα, η οποία, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε κλαπεί στις 14 Φεβρουαρίου 2015 από περιοχή της Αττικής.

Στην επιχείρηση συνέδραμε και αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, συμβάλλοντας καθοριστικά στον εντοπισμό των ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

