Αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις σε οικίες και καταστήματα στην Αττική.

Τα μέλη της σπείρας επέλεγαν με ιδιαίτερη προσοχή τα υποψήφια θύματά τους, χρησιμοποιώντας GPS στα οχήματά τους. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούσαν να παρακολουθούν τη θέση τους σε πραγματικό χρόνο και να υπολογίζουν την απόσταση και το χρόνο που απαιτούνταν για να επιστρέψουν.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, μέλη της οργάνωσης, στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για το 54χρονο αρχηγικό μέλος και έναν 43χρονο, σε βάρος των οποίων είχε σχηματιστεί από την ανωτέρω Υπηρεσία σχετική δικογραφία, δυνάμει της οποίας εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης για εγκληματική οργάνωση που διαπράττει κλοπές, τετελεσμένες, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα μέλος, το οποίο ομοίως διώκεται με ένταλμα και αναζητείται για να συλληφθεί.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2023 είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές σε οικίες και καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος, ενώ τα μέλη της διατηρούσαν φιλικές μεταξύ τους σχέσεις ενισχύοντας τον πυρήνα και τη συνοχή της.

Ο τρόπος δράσης

κινούνταν βραδινές κυρίως ώρες, περισσότερο στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε όμορες περιοχές, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά τους αυτοκίνητα, κάνοντας τις αρχικές κατοπτεύσεις των υποψηφίων προς διάρρηξη στόχων τους,

επέλεγαν οικίες και καταστήματα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι διαρρήξεις να επιφέρουν το μέγιστο δυνατό όφελος από πλευράς αξίας κλοπιμαίων,

παρακολουθούσαν τις κινήσεις των ιδιοκτητών – ενοίκων – περιοίκων πριν την τέλεση των κλοπών,

κατείχαν και τοποθετούσαν στα οχήματα των υποψήφιων θυμάτων πομποδέκτες γεωεντοπισμού, προκειμένου να γνωρίζουν τη θέση του θύματος και να υπολογίζουν σε πραγματικό χρόνο την απόσταση αλλά και τη διάρκεια που απαιτούνταν για να επιστρέψουν,

έλεγχαν τα διαμερίσματα είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά εντός της πολυκατοικίας για να διαπιστώσουν εάν απουσίαζαν οι κάτοικοι,

κατά τη διάπραξη της κλοπής βρίσκονταν σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα καταχωρημένα σε ονόματα ανύπαρκτων αλλοδαπών και κωδικοποιημένες φράσεις,

κατείχαν ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εξειδίκευση σχετικά με τους διάφορους τύπους κλειδαριών που κυκλοφορούσαν στην αγορά, καθώς και τεχνική αρτιότητα στην παραβίαση κλειδαριών,

λάμβαναν επιπλέον μέτρα κατά την είσοδό τους στις οικίες καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά τους για να μην καταγράφονται από εγκατεστημένα συστήματα βιντεοσκόπησης,

χρησιμοποιούσαν δεύτερα ή περισσότερα στοιχεία ταυτότητας για να δυσχεράνουν το έργο των διωκτικών Αρχών, ενώ τα επιχειρησιακά οχήματα της οργάνωσης ήταν καταχωρημένα σε στοιχεία έτερων προσώπων.

Παράλληλα, διακριβώθηκε ο ρόλος καθενός κατά τη διάπραξη των διαρρήξεων, ως εξής:

ο 54χρονος κατείχε κομβικό και αρχηγικό ρόλο στην ομάδα, καθώς ο ίδιος έχοντας ισχυρό δίκτυο πληροφοριών, εντόπιζε τις οικίες στόχους και τα οχήματα των ενοίκων τους, ενώ αφιέρωνε πολύ χρόνο στην παρακολούθηση της ρουτίνας των υποψήφιων θυμάτων. Κατά τη διάπραξη των διαρρήξεων παρέμενε εξωτερικά έχοντας ρόλο συντονιστή, ενημερώνοντας τα άλλα μέλη της ομάδας για την κατάσταση που επικρατούσε έξω από τις οικίες, δίνοντας λεπτομερή περιγραφή των χαρακτηριστικών των ενοίκων αλλά και των οχημάτων τους σε περίπτωση που επέστρεφαν πίσω στις οικίες τους. Επιπλέον, είχε αναλάβει την οικονομική διαχείριση της οργάνωσης, προέβαινε στην στρατολόγηση νέων μελών της ομάδας, ενώ αποφάσιζε και για τη σύνθεση κάθε φορά της ομάδας που θα διέπραττε την επικείμενη κλοπή,

ο 43χρονος, ήταν επιφορτισμένος με το «επιχειρησιακό» κομμάτι της διάπραξης των διαρρήξεων κατέχοντας τεχνικές γνώσεις, ενώ συνήθως κατείχε τον ρόλο του φυσικού αυτουργού της τέλεσης αυτών.

Από τις σωματικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν καθώς και από τις έρευνες σε οικίες, οχήματα και σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάνοιξη θυρών και ομφαλών κλειδαριών,

διάφορα εργαλεία (γάντια εργασίας, σφυρί, κατσαβίδια),

διαρρηκτικά εργαλεία και καπέλα τύπου jockey τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια κλοπών,

πλήθος κοσμημάτων, επώνυμων ρολογιών και χρυσαφικών (δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, βραχιόλια, αλυσίδες), συλλεκτικό ρολόι,

διάφορα αξεσουάρ (πορτοφόλια, δερμάτινες ζώνες, αναπτήρες),

κάρτες sim και πακέτα σύνδεσης,

πλήθος γυαλιών ηλίου και επώνυμων αρωμάτων,

κάρτες μεταφοράς χρημάτων,

επώνυμες γυναικείες τσάντες,

-2- διακοσμητικά ξιφίδια,

πλήθος εγγράφων και αποδείξεων αγοράς αντικειμένων,

-3- συσκευές κινητού τηλεφώνου,

το χρηματικό ποσό των -70- ευρώ,

ιδιωτικά συμφωνητικά απόδοσης χρυσαφικών σε ενεχυροδανειστήριο,

πλήθος σταυρών με διάφορες πέτρες, χρυσίζουσες και ασημίζουσες αλυσίδες και διάφορα μενταγιόν,

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων (κατσαβίδια, φακοί κλπ),

δύο μονόκυαλα,

συσκευή εντοπισμού καθαρότητας πολύτιμων πετρών,

συσκευή εντοπισμού θέσης (GPSTRACKER),

πλήθος συσκευών κινητών τηλεφώνων,

πλήθος καρτών SIM,

πλήθος αποδείξεων μεταφοράς χρημάτων εταιρειών, διάφορα έγγραφα και

-2- Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης διάπραξης διαρρήξεων.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχει προκύψει η εμπλοκή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης σε -4- περιπτώσεις διαρρήξεων σε διαμερίσματα πολυκατοικιών και καταστήματα σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας και στη Νέα Ιωνία.

Το συνολικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Επιπλέον, κινείται η διαδικασία για την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε βάρος του έτερου μέλους της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

