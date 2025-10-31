Defensefood: Νέα πρωτοβουλία του «Horizon Europe»

Στις 13-14 Οκτωβρίου 2025, το ευρωπαϊκό έργο DEFENSEFOOD, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe (Ορίζων Ευρώπη), ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες του με την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων (Kick-off Meeting) στο ολλανδικό πανεπιστήμιο Wageningen. Με σύνθημα «Προστατεύοντας τα συστήματα τροφίμων μέσω της επιστήμης και της καινοτομίας», το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων έναντι χημικών, βιολογικών και ραδιολογικών (CBR) απειλών, εξασφαλίζοντας ισχυρή ετοιμότητα και ικανότητα πρόβλεψης, ταχεία ανταπόκριση και αποτελεσματική ανάκαμψη.



Μια ιδέα πιο επίκαιρη από ποτέ



Τα σημερινά συστήματα τροφίμων είναι περισσότερο πολύπλοκα και ευάλωτα. Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς πολιτικά, τεχνολογικά και κοινωνικά, η ανάγκη θωράκισης των συστημάτων αυτών απέναντι σε απειλές είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η νοθεία στα τρόφιμα είναι συχνό φαινόμενο, αλλά τα υπάρχοντα συστήματα ασφάλειας τροφίμων δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν εκούσια και κακόβουλα περιστατικά.



«Η ολιστική προσέγγιση του DEFENSEFOOD στοχεύει τόσο στην επένδυση στην πρόληψη απειλών για τα τρόφιμα, όσο και στην ανάπτυξη ενός δυναμικού συστήματος, ικανού να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται σε αναδυόμενες απειλές, διασφαλίζοντας την άμεση και αποτελεσματική προστασία των συστημάτων τροφίμων», δήλωσε η Natalie Masters, εκπροσωπώντας τον συντονιστή του έργου, Sustainable Criminal Justice Solutions.



Διεπιστημονική κοινοπραξία με πλούσια τεχνογνωσία



Δεκατρείς εταίροι από εννέα χώρες συγκεντρώθηκαν στην Ολλανδία για την επίσημη έναρξη του έργου, το οποίο βασίζεται σε μια επιστημονική προσέγγιση με στόχο τον ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.



Το DEFENSEFOOD εκπροσωπείται από μια ισχυρή κοινοπραξία, που περιλαμβάνει τους εξής εταίρους:

Ερευνητικά ιδρύματα και δημόσιους οργανισμούς με αξιοσημείωτο έργο και εμπειρία στην ασφάλεια τροφίμων και την εφαρμοσμένη έρευνα: Syreon Research Institute (Ουγγαρία), Wageningen University and Research, Wageningen Food Safety Research, National Institute for Public Health and the Environment, Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (Ολλανδία), Sciensano (Βέλγιο), McGill University (Καναδάς), National Research Council (Ιταλία), Spanish Food and Drink Industry Federation (Ισπανία), Fraunhofer (Γερμανία),

Ειδικούς στην ασφάλεια και την άμυνα: Sustainable Criminal Justice Solutions (Ηνωμένο Βασίλειο), University of the Bundeswehr Munich (Γερμανία),

Ειδικούς σε θέματα βιωσιμότητας και «πράσινων» τεχνολογιών: Ubuntoo (Oλλανδία),

Leaders στην επικοινωνία, τη διάχυση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων: reframe.food (Ελλάδα).



Εστιάζοντας στα ευάλωτα σημεία



Το έργο εξετάζει ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων, προκειμένου να εντοπίσει πού μπορούν να εμφανιστούν κίνδυνοι και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Επικεντρώνεται σε τρεις κρίσιμες μελέτες περίπτωσης (case studies), (δημητριακά, οστρακοειδή και πόσιμο νερό), τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία καθώς και ευάλωτα σε επιμολύνσεις. Επιπλέον, ενισχύει τα συστήματα που παράγουν, επεξεργάζονται και διανέμουν τρόφιμα, με στόχο:

την ανάπτυξη εργαλείων εντοπισμού κινδύνων και υποστήριξης λήψης αποφάσεων με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης,

την ευαισθητοποίηση των αρχών, της βιομηχανίας τροφίμων, των παραγωγών και των καταναλωτών σχετικά με πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τα τρόφιμα,

την παροχή εκπαίδευσης και καθοδήγησης ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να ανταποκρίνονται με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια κρίσεων,

την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ χωρών, ενισχύοντας τη συλλογική ανθεκτικότητα των συστημάτων τροφίμων της Ευρώπης.



Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το DEFENSEFOOD συνδυάζει πρακτικές στρατηγικές με αναλυτικά εργαλεία πρόγνωσης, εργαστηριακές τεχνικές και μοντέλα προσομοίωσης. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει ταχύτερη ανίχνευση, πιο ακριβή αξιολόγηση και ενημερωμένη λήψη αποφάσεων, εξασφαλίζοντας ότι οι απειλές περιορίζονται και ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες ανακάμπτουν πιο γρήγορα. Συμπερασματικά, το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο ανθεκτικού εφοδιασμού τροφίμων, ικανού να αντέξει τόσο τυχαίες, όσο και εκούσιες απειλές, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες και κοινότητες ώστε να ανταποκρίνονται με ένα μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας και να ανακάμπτουν αποτελεσματικά.

Ουσιαστικός αντίκτυπος στην επισιτιστική ασφάλεια



Ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας επιστημονική καινοτομία, διασυνοριακή συνεργασία και προηγμένες τεχνολογίες, το έργο θέτει νέα πρότυπα για την προστασία των ευρωπαϊκών συστημάτων τροφίμων, ενδυναμώνοντας τους εμπλεκόμενους ώστε να προβλέπουν, να εντοπίζουν και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις απειλές. Η δράση του στοχεύει στην εξασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών, της οικονομίας και της δημόσιας υγείας με πιο αποτελεσματικό τρόπο, δημιουργώντας μια ανθεκτική και ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων για το παρόν και για το μέλλον.



