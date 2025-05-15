Στα 86 της χρόνια, η Αναστασία Γερολυμάτου συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπά περισσότερο: να δαμάζει τα κύματα με την ιστιοσανίδα της.

Κατάγεται από την Κεφαλονιά και είναι, με κάθε επισημότητα, η γηραιότερη σέρφερ στον κόσμο, σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Guinness, στο οποίο έχει μπει όχι μία, αλλά δύο φορές.

Η αγάπη της για το windsurfing ξεκίνησε στην Ισπανία, έμαθε τα πρώτα βήματα στην Ελβετία και πλέον απολαμβάνει το άθλημα στα νερά της ιδιαίτερης πατρίδας της, στην Κεφαλονιά.

Η πρώτη φορά που γράφτηκε στο βιβλίο Guinness ήταν το 2019, όταν σε ηλικία 81 ετών ολοκλήρωσε τον διάπλου από τη Σκάλα της Κεφαλλονιάς στην Κυλλήνη. Το 2024, επανέλαβε τον άθλο, διασχίζοντας τη θαλάσσια διαδρομή Κεφαλλονιά – Ζάκυνθος, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν είναι εμπόδιο, αλλά απλώς ένας αριθμός.

«Θέλω να ξυπνήσω τα νέα παιδιά, να μην τα παρατάνε. Να προσπαθούν, αξίζει τον κόπο», εξομολογείται στην κάμερα της εκπομπής «'Οπου Υπάρχει Ελλάδα».

Για την ίδια, το windsurfing δεν είναι μόνο άθλημα, αλλά τρόπος ζωής. «Για μένα σημαίνει ζωή, χαρά, απόλαυση. Δεν με νοιάζει να νικήσω, με ενδιαφέρει να το διασκεδάσω».

Με φόντο τα κρυστάλλινα νερά του Ιονίου η κυρία Αναστασία αποδεικνύει πώς δεν είναι απλώς ένα σύμβολο επιμονής αλλά και μια ζωντανή υπενθύμιση ότι δεν είναι ποτέ αργά για να κυνηγήσει κάποιος τα όνειρά του.

