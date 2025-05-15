Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την υπόθεση με το 6μηνών μωρό που βρέθηκε δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στον Άλιμο, και το οποίο είχε αρπαχτεί νωρίτερα από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, όπου βρισκόταν με την γιαγιά του. Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά τον άνδρα που το άρπαξε ενώ προσπαθεί να εξακριβώσει και το κίνητρο.

Το βιντεοληπτικό υλικό από το σούπερ μάρκετ φαίνεται πως επιβεβαιώνει τα όσα κατέθεσε η 45χρονη γιαγιά Ρομά του μωρού.

Περίπου στις 2 το μεσημέρι ένας άνδρας την πλησίασε, ενώ ήταν το παιδί έξω από το σούπερ μάρκετ και της είπε να μπουν στο κατάστημα για να ψωνίσει για το μωρό.

Ο άνδρας φαίνεται πως παίρνει το μωρό στην αγκαλιά του και πηγαίνουν στον πάνω όροφο, στο σημείο που βρίσκονται οι πάνες και παίρνουν κάποια μωρουδιακά πράγματα. Έπειτα, κατεβαίνουν στο ταμείο και όπως φαίνεται από τις κάμερες, φαίνεται ο άνδρας να κάνει κίνηση να πληρώσει, κρατώντας στην αγκαλιά το παιδί. Η γιαγιά ήταν πιο πίσω και κάτι κοιτούσε και τότε ο δράστης έφυγε με το παιδί από το σούπερ μάρκετ.

Πρόκειται για έναν ψηλό, μελαμψό άνδρα με αραιά μαλλιά, όπως φαίνεται από το βιντεοληπτικό υλικό.

Στη συνέχεια, η γυναίκα αρχίζει να φωνάζει στο σούπερ μάρκετ και το πρώτο τηλεφώνημα στην άμεση δράση γίνεται από γυναίκα υπάλληλο.

Ακολούθως, η 45χρονη συνελήφθη και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Δείτε βίντεο με το άδειο καρότσι του μωρού στο σούπερ μάρκετ:

Σημειώνεται πως η μητέρα του βρέφους κατέθεσε στην ΕΛ.ΑΣ. και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, δεν θα της ασκηθεί δίωξη.

Το σενάριο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. είναι αυτό της αποτυχημένης αγοραπωλησίας του βρέφους, ενώ παράλληλα το μωρό θα εξεταστεί και από ιατροδικαστή, αν και οι γιατροί δεν είδαν σημάδια κακοποίησης στο κορμί του.

Πώς βρέθηκε το μωρό

Λίγες ώρες αργότερα, το περαστικοί άκουσαν το κλάμα του μωρού και στη συνέχεια το εντόπισαν δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 8 στο Άλιμο, καλώντας άμεσα την αστυνομία.

Η γυναίκα που το εντόπισε και κινητοποίησε τις Αρχές, ανέφερε σε δηλώσεις της:

«Ακούσαμε τα κλάματα. Περνούσα και ξαφνικά έρχεται ένας κύριος, σταματάει και μου λέει “ελάτε γρήγορα εδώ, ακούω κλάματα μωρού. Μπαίνω στο στενό μέσα και σταματάω το αυτοκίνητο μου λίγο πιο πέρα και το μωρό ήταν ακριβώς κάτω από αυτά τα φυτά, τα οποία έχουν αιχμηρά φύλλα, μπρούμυτα πεσμένο, ντυμένο με το φορμάκι του κανονικά. Έκλαιγε πάρα πολύ. Ο κύριος φοβήθηκε να το σηκώσει. Εγώ πήγα και το σήκωσα. Ήταν εδώ κάτι καρέκλες, τις βάλαμε όπως είναι τώρα, ακουμπήσαμε πάνω το μωράκι, προσπάθησα να το συνεφέρω. Του ρίξαμε λίγο νερό πάνω του, έβγαζε αφρούς απ' το στόμα. Και μετά πήρα την Αστυνομία, το “100”, ήρθαν μετά από δέκα λεπτά, ήρθαν πάρα πολλοί, τα παιδιά με τις μηχανές και μετά ήρθε και το ΕΚΑΒ, μηχανή και ασθενοφόρο».

Το μωρό μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε πως είναι καλά στην υγεία του.

