Το Σάββατο, 31 Αυγούστου, έφυγε από τη ζωή ο Δάνης Κατρανίδης, με την είδηση να βυθίζει στη θλίψη την οικογένεια, τους φίλους του και τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου, στο Κοιμητήριο Ζωγράφου, στις 12.30.

Ο Δάνης Κατρανίδης είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια από τον χώρο της υποκριτικής, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Πηγή: skai.gr

