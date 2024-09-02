Λογαριασμός
Την Πέμπτη η κηδεία του Δάνη Κατρανίδη 

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου, στο Κοιμητήριο Ζωγράφου, στις 12.30

δανης κατρανιδης

Το Σάββατο, 31 Αυγούστου, έφυγε από τη ζωή ο Δάνης Κατρανίδης, με την είδηση να βυθίζει στη θλίψη την οικογένεια, τους φίλους του και τον καλλιτεχνικό κόσμο. 

Η κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου, στο Κοιμητήριο Ζωγράφου, στις 12.30.

Ο Δάνης Κατρανίδης είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια από τον χώρο της υποκριτικής, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

