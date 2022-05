Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός τραγουδιστής Δάκης. Πάλευε τα τελευταία δύο χρόνια με τον καρκίνο. Ο Δάκης ήταν ένας άνθρωπος χωρίς ηλικία, όπως αναφέρουν πολλοί φίλοι του. Είναι αλήθεια, πως είχε βρει τον τρόπο να τον αγαπούν διαφορετικές ηλικίες και όποτε έβγαινε στην πίστα «τιμούσε» το κοινό του.

Το όνομά του ήταν Βρασίδας Χαραλαμπίδης. Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος όταν πήγε να υπογράψει το πρώτο του συμβόλαιο, του είπε ο Μάτσας: «Άστο! Αν τραγουδήσεις ρεμπέτικο, εντάξει. Αλλά άστο… Δάκης».

Τα παιδικά του χρόνια

Τα ανέμελα παιδικά του χρόνια ήταν κοντά στη θάλασσα σε μια πολυεθνική γειτονιά, σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία στην Αλεξάνδρεια. Αδερφός της μητέρας του ο ηθοποιός της οπερέτας, ξαδέλφια του ο Ντέμης Ρούσσος και οι μουσικοί Καλαθόπουλοι, που δούλεψαν με τη Μούσχουρη, με τον Bob Azzam.

Τα βιώματά του ως παιδί τον καθόρισαν με επιρροές από τραγουδιστές σαν των Charles Aznavour, Gilbert Becaud, Nat King Cole, Frank Sinatra και μετέπειτα η Celine Dion, η Barbra Streisand.

Στο σπίτι τους στην Αλεξάνδρεια έπαιζε συνέχεια το ραδιόφωνο που λάτρευε, κολλημένο στο Β΄Πρόγραμμα, ένιωθε να αγγίζει Ελλάδα ακούγοντας τις φωνές της Γιοβάννας, της Μούσχουρη, του Βογιατζή...μέχρι τη στιγμή που έφτανε στο σπίτι ο λογιστής σε μεγάλη εταιρεία και άσχετος με τη μουσική πατέρας του... και του το έκλεινε.

Η μουσική του διαδρομή

Στην Αθήνα ήρθε για σπουδές και τυχαία βρέθηκε να τραγουδάει στην Κηφισιά, το 1964, στο στέκι της νεολαίας «Auto-club», όπου τον ακούει να συνοδεύει τους Playboys –επιτυχημένο συγκρότημα της εποχής– ο ιδιοκτήτης της «Αργώ» στη Βουλιαγμένη και ενθουσιασμένος τον ζητάει για το μαγαζί του. Ακολουθεί ο δίσκος «Deep in the heart of Athens» και ο Δάκης μένει Ελλάδα.

Για τη δισκογραφία της εποχής ήταν λαχείο. Ένα L.P. το «Γεια σου σ’ ευχαριστώ», ενώ το μακρινό 1968 ο Μίμης Πλέσσας του γράφει την «Αλήθεια» για την ταινία «La coeur chaud», που γυρίστηκε στη Ρόδο, και αμέσως μετά τη μεγάλη του επιτυχία «Τόσα καλοκαίρια» για την ταινία του Δαλιανίδη «Γοργόνες και μάγκες». Τραγουδά στα στούντιο του Φίνου έχοντας το πιο εντυπωσιακό ενδυματολογικό της ταινίας, που μόνος του επέλεξε για τη συγκεκριμένη σκηνή από τη συλλογή της βιτρίνας του Τσεκλένη. Δύο χρόνια μετά ο Πλέσσας γράφει για αυτόν «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά», το «Μάζευα στα χέρια μου βροχή», το «Κορίτσι στάσου να σου πω», «Στη σελίδα 18» και τη «Μικρή ανεμώνα». Η συνέχεια είναι γνωστή... Όλοι ήθελαν να συνεργαστούν μαζί του.

Ο Δάκης συνεργάστηκε με Έλληνες συνθέτες όπως: Μίμης Πλέσσας, Γιάννης Σπανός, Γιώργος Κατσαρός, Γιώργος Χατζηνάσιος, Κώστας Χατζής, Ρόμπερτ Γουίλιαμς, Αλέξης Παπαδημητρίου, Γιώργος Μανίκας, Σάκης Τσιλίκης, Χάρης Χαλκίτης, Βαγγέλης Πιτσιλαδής, Γιώργος Κριμιζάκης, Κώστας Ξενάκης, Γιώργος Θεοφάνους, Νίκος Λαβράνος, Νίκος Καρβέλας, Αλέκος Χρυσοβέργης, Γιώργος Θεοδοσιάδης κ.ά.

Η μάχη με τον καρκίνο

Όπως είχε πει ο τραγουδιστής, «ορισμένες φορές έχεις μια δύναμη. Είμαι δειλός αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Δεν μου το είπαν αμέσως ότι έχω καρκίνο. Με έπιασαν πόνοι και είδαν ότι έχω καρκίνο στο παχύ έντερο. Μου έλεγαν να κάνω μια κολονοσκόπιση και εγώ δεν έκανα. Και όταν με χειρούργησαν μου είπαν ότι είμαι στο 4ο στάδιο και ότι έχω 6 μήνες ζωής. Ήταν μαζί μου οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου. Δεν μου το λέγανε. Φαίνεται ότι τη γλίτωσα. Δεν φοβήθηκα… Δεν ξέρω πως γίνεται αυτό».

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Twitter η καλή του φίλη και σύζυγος του Μίμη Πλέσσα, Λουκίλλα Πλέσσα-Καρρέρ. Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Στην Αυγή του καλοκαιριού διάλεξες να φύγεις ψυχούλα μου…. Εσύ που μας εκανες να λατρέψουμε τα καλοκαίρια….. τόσα καλοκαίρια…. Ξεκουράσου….θα σ’αγαπω πάντα… «Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα με δίχως ένα σύννεφο με δίχως στεναχώρια Αλλ' όμως δε με ζέστανε ο ήλιος του».

