«Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»: Παράταση στις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων

Δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» δίνεται με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε μέσω του οποίου αυξάνεται κατά 11 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης.

Επίσης, παρατείνονται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και η ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, πλέον ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 44 εκατ. ευρώ, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2025 και ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης ορίζεται η 30ή Απριλίου 2026.

Η διάρκειά του μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της.

Η υποβολή νέων αιτήσεων θα είναι δυνατή στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης αύριο, Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.