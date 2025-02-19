«Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»: Παράταση στις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων

Δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» δίνεται με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε μέσω του οποίου αυξάνεται κατά 11 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης.
Επίσης, παρατείνονται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και η ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης.
Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, πλέον ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 44 εκατ. ευρώ, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2025 και ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης ορίζεται η 30ή Απριλίου 2026.
Η διάρκειά του μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της.
Η υποβολή νέων αιτήσεων θα είναι δυνατή στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης αύριο, Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2025.
