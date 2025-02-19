Του Μάκη Συνοδινού
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο 10ο Ψυχιατρικό Τμήμα Οξέων Περιστατικών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου στο Δαφνί όταν 47χρονος τρόφιμος σκότωσε εν ψυχρώ 44χρονη η οποία νοσηλευόταν επίσης στο ψυχιατρικό νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 49χρονος αφαίρεσε τη ζωή της 43χρονης χρησιμοποιώντας σπασμένο γυαλί. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά ήταν ήδη αργά. Τις τελευταίες ώρες αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να συλλάβουν τον δράστη ο οποίος αμέσως μετά το αποτρόπαιο έγκλημα τράπηκε σε φυγή.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 47χρονος μέσα στα αίματα πήγε στους δύο νοσηλευτές βάρδιας, ανέφερε το συμβάν και στη συνέχεια διέφυγε από το τμήμα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσελίκα, τον Νοέμβριο ο 47χρονος είχε σκοτώσει στην Κέρκυρα μια γυναίκα και λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων είχε νοσηλευτεί στο Δαφνί.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.