Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο 10ο Ψυχιατρικό Τμήμα Οξέων Περιστατικών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου στο Δαφνί όταν 47χρονος τρόφιμος σκότωσε εν ψυχρώ 44χρονη η οποία νοσηλευόταν επίσης στο ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 49χρονος αφαίρεσε τη ζωή της 43χρονης χρησιμοποιώντας σπασμένο γυαλί. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά ήταν ήδη αργά. Τις τελευταίες ώρες αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να συλλάβουν τον δράστη ο οποίος αμέσως μετά το αποτρόπαιο έγκλημα τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 47χρονος μέσα στα αίματα πήγε στους δύο νοσηλευτές βάρδιας, ανέφερε το συμβάν και στη συνέχεια διέφυγε από το τμήμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσελίκα, τον Νοέμβριο ο 47χρονος είχε σκοτώσει στην Κέρκυρα μια γυναίκα και λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων είχε νοσηλευτεί στο Δαφνί.

