Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου- Κρήτη: Ελλείψεις και πίεση στο ελάχιστο προσωπικό

Οι ελλείψεις στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στην Κρήτη είναι μεγάλες.

Η υποστελέχωση κρίσιμων κλινικών του Νοσοκομείου ολοένα και επιδεινώνεται, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασθενών.

Ασθενών όπως, επί παραδείγματι, ο Γιώργος Γαρουφαλάκης, άτομο με αναπηρία ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζεται να μεταβαίνει στο Ηράκλειο για να εξυπηρετηθεί.

Ο Γιώργος έχει δοκιμαστεί πολλές φορές και η υγεία του δέχεται απανωτά χτυπήματα.

Έχει υποστεί ακρωτηριασμούς καθώς είναι διαβητικός και έχει κάνει πολλά χειρουργεία ενώ ταυτόχρονα έχει πρόβλημα στην καρδιά και τις αρτηρίες του.

Η καθημερινότητα του περιλαμβάνει σχεδόν καθημερινές επισκέψεις στο νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου και έτσι αντιλαμβάνεται από πρώτο χέρι τις τεράστιες ελλείψεις στις υποδομές της υγείας στην περιοχή.

«Εδώ ας πούμε δεν έχουμε έναν μαγνητικό τομογράφο. Για να κάνω εγώ μια μαγνητική τομογραφία πρέπει να φύγω από εδώ, να πάω στο αστικό κέντρο στο Ηράκλειο, να ταλαιπωρηθώ, να βρω ιδιωτικό κέντρο» αναφέρει μεταξύ άλλων, μιλώντας στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Όπως καταλήγει, όχι μόνο καλείται να αναλάβει ο ίδιος τα ιδιαιτέρως αυξημένα κόστη για την περίθαλψη του αλλά δεν είναι ταυτόχρονα δεδομένο πως θα βρεθεί το κατάλληλο διαγνωστικό κέντρο που θα μπορεί να εξυπηρετήσει ένα περιστατικό όπως εκείνος, ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Πηγή: skai.gr

