Conference League: Καφετέρια πήρε φωτιά στους πανηγυρισμούς για τον Ολυμπιακό

Δεν είχαν καλό τέλος οι πανηγυρισμοί χιλιάδων νέων που πλημμύρισαν το βράδυ της Τετάρτης 29 Μάϊου μετά την νίκη του Ολυμπιακού στο conference league, στην Εύβοια.

Εικόνες ολικής καταστροφής, ειδικότερα, καταγράφονται σε επιχείρηση εστίασης, στην παραλία της Χαλκίδας, δίπλα ακριβώς από το δημαρχείο, η οποία και τυλίχθηκε στις φλόγες από πυρσό που άναψε στο πλαίσιο του ενθουσιασμού για την κατάκτηση του ευρωπαικού κυπέλλου.

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο evima.gr για το περιστατικό, έκαναν λόγο για κροτίδα που έσκασε στο μαγαζί ή ακόμα και… Χειροβομβίδα.

Ωστόσο, η φωτιά προκλήθηκε από πυρσό που πέταξε κάποιος με αποτέλεσμα ο χώρο να λαμπαδιάσει.

Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές ζημίες στο μαγαζί ενώ άτομα που βρισκόντουσαν εκεί προσπάθησαν να σπάσουν την πόρτα για να σβήσουν μόνοι τους την πυρκαγιά, πριν φτάσουν στο μαγαζί δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι φλόγες πέρασαν και στο δίπλα μαγαζί προκαλώντας και εκεί σοβαρές ζημίες, ενώ αναμένεται να γίνει αυτοψία από τους ιδιοκτήτες για το μέγεθος της ζημιάς.

Όπως αποτυπώνεται στις σχετικές φωτογραφίες από την επόμενη ημέρα, το μαγαζί φέρει εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά που ξέσπασε με τον εσωτερικό χώρο, τα τραπέζια και τον εξοπλισμό να έχουν καεί.

