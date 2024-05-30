Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο παρασύρει μια μητέρα και το 14 μηνών μωράκι της σε διάβαση στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο η μητέρα προσπαθεί να περάσει με το καρότσι, στο οποίο βρίσκεται το 14 μηνών μωράκι της, από τη διάβαση στη Λεωφόρο Γεωργίου Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη και προσέχει να μην περάσει κάποιο αυτοκίνητο.

Μάλιστα κοιτάει από την αριστερή πλευρά ώστε να μην έρχεται κάποιο αυτοκίνητο και μόλις βεβαιώνεται πως δεν περνά κανένα όχημα, τότε επιχειρεί να περάσει τη διάβαση.

Ένα αυτοκίνητο που έρχεται δεν βλέπει τη γυναίκα με το καρότσι με το μωράκι, με αποτέλεσμα να τα παρασύρει. Άμεσα στην περιοχή έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε τόσο το παιδάκι, όσο και τη μητέρα του στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

