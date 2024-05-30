Με την εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο, Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, που διεκδικούν μία από τις 68.851 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2024-25.

Η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία είναι το μοναδικό μάθημα Γενικής Παιδείας στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ. Από την Τρίτη 4 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 12 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε μαθήματα Προσανατολισμού.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης έχει ορισθεί η 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα μεσολαβήσει ένα κενό εξετάσεων, λόγω της διεξαγωγής των Ευρωπαϊκών Εκλογών στις 9 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ άρχισαν σήμερα, Πέμπτη, με την εξέταση του μαθήματος των Νέων Ελληνικών. Θα ακολουθήσει η εξέταση των Μαθηματικών (άλγεβρα) το ερχόμενο Σάββατο 1 Ιουνίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.