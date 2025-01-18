Βόλος: Έκλεψε 5.000 ευρώ από κομμωτήριο της κολλητής της

Πλήρωσε πανάκριβα τη φιλία μιας συνομήλικης γυναίκας, γνωστή επαγγελματίας του Βόλου, που διατηρεί κομμωτήριο.

Η φίλη της αφαιρούσε ποσά από τσάντες και ταμείο και ο λογαριασμός … έκλεισε στα 4.470 ευρώ.

Η παθούσα ανακάλυπτε ότι έλειπαν χρήματα από το ταμείο αλλά και από την τσάντα της, την οποία άφηνε πάνω σε ένα γραφείο, αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί ποιος την έκλεβε.

Μία μέρα αποφάσισε να τοποθετήσει και να κρύψει το κινητό της σε σημείο απ’ όπου φαινόταν καθαρά το ταμείο της επιχείρησης και η τσάντα της. Το κινητό βιντεοσκοπούσε και η γυναίκα έμεινε με το στόμα ανοιχτό, όταν συνειδητοποίησε ότι ο κλέφτης ήταν τελικά η κολλητή της φίλη.

Η παθούσα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία η οποία συνέλαβε τη δράστιδα και άσκησε δίωξη σε βάρος της για κλοπή κατ’ εξακολούθηση. Μετά από σωματικό έλεγχο που διενέργησαν στη φίλη του θύματος οι Αρχές προκειμένου να βρουν τα χρήματα, τα εντόπισαν στο εσώρουχο της.

Η δράστιδα εκπροσωπήθηκε διά συνηγόρου χθες το πρωί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, καθώς, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, είχε ενοχές και ντρεπόταν να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως.

Όπως ανέφερε ο συνήγορός της, η κατηγορούμενη δέχτηκε κατευθείαν να επιστρέψει το συνολικό ποσό των 4.470 ευρώ που είχε κλέψει από το ταμείο του καταστήματος και την τσάντα της “κολλητής” της, δίνοντας μάλιστα και τόκους.

Το δικαστήριο έκρινε την γυναίκα ένοχη για την πράξη της κλοπής κατ’ εξακολούθηση επιβάλλοντάς της χρηματική ποινή 5.010 ευρώ.

Τα 10 ευρώ προστέθηκαν στο ποσό από το Δικαστήριο, προκειμένου να μπορεί η καταδικασθείσα να ασκήσει έφεση επί της ποινής.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.