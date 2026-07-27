Επιδρομές των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας με drones στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 17 στις πόλεις Ραστόφ στον Ντον και Μπέλγκοροντ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν άλλους επτά, σύμφωνα με αξιωματούχο.

Στη Ραστόφ στον Ντον, σημαντικό εξαγωγικό κόμβο στην Αζοφική θάλασσα, δυο μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δύο από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ μέσω Telegram.

Συντρίμμια drones προκάλεσαν πυρκαγιές σε διάφορες τοποθεσίες, ανάμεσά τους αποθήκες, και έσπασαν τζάμια σε πολυκατοικίες, πρόσθεσε.

Στο Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, ουκρανική επιδρομή είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο παιδιά, ανακοίνωσαν νωρίτερα οι τοπικές αρχές μέσω Telegram, προσθέτοντας πως πολυκατοικία πήρε φωτιά.



Guten Morgen



Von den "4000 russischen Drohnen in den nächsten 48 Stunden", die Ende letzter Woche angekündigt wurden, war bisher schwerlich was zu sehen.



Dafür waren die Ukrainer aktiv und griffen Belgorod und mal wieder Sewastopol an. Ein paar Wohnhäuser und parkierte Autos… pic.twitter.com/HtoOqI4Rvg — Debaser🇨🇭🇩🇪 (@Debaser83994181) July 27, 2026

BREAKING:



A large Ukrainian drone swarm is hitting targets in Belgorod, Russia pic.twitter.com/tu8pTrVTN7 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 27, 2026

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ ανέφερε ότι δυο άνδρες σκοτώθηκαν και άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα με βομβαρδιστικά και drones στην ομώνυμη πρωτεύουσά της (νοτιοανατολικά). Η Ζαπορίζια υφίσταται σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς τους τελευταίους μήνες.

Νωρίτερα, ρίψη βομβών από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι στη Σούμι, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ αργά χθες Κυριακή το βράδυ.

Σημειώνεται πως τόσο η Ρωσία, όσο και η Ουκρανία αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους στον πόλεμο, ο οποίος ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

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