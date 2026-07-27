ΛΔ Κονγκό: 1.000 κρούσματα του Έμπολα σε 10 μέρες

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνολικά 3.200 κρούσματα Έμπολα έχουν καταγραφεί στη ΛΔ Κονγκό από την αρχή της επιδημίας, εκ των οποίων 1.405 ήταν θανατηφόρα.

Η έξαρση του ιού επικεντρώνεται στο ανατολικό τμήμα της χώρας, μια περιοχή με δεκαετίες συγκρούσεων.

Η φονικότερη επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό μεταξύ 2018-2020 προκάλεσε 2.300 θανάτους σε σύνολο 3.500 κρουσμάτων.

Συνολικά 3.200 κρούσματα του Έμπολα, συμπεριλαμβανομένων 1.405 θανατηφόρων, έχουν καταγραφεί στη ΛΔ Κονγκό από την κήρυξη της επιδημίας, ανέφεραν χθες Κυριακή οι αρχές της αφρικανικής χώρας με κάπου 100 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ το όριο των 2.000 κρουσμάτων δεν ξεπεράστηκε παρά στα μέσα Ιουλίου.

Η ΛΔ Κονγκό έχει βρεθεί αντιμέτωπη με έξαρση του Έμπολα στο ανατολικό της τμήμα, περιοχή όπου μαίνονται συγκρούσεις για πάνω από 30 χρόνια.

Ο ιός Έμπολα, ο οποίος μεταδίδεται μέσω της επαφής με σωματικά υγρά και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Η φονικότερη επιδημία στη ΛΔ Κονγκό, πελώριο κράτος στο κεντρικό τμήμα της ηπείρου, είχε στοιχίσει τη ζωή σε 2.300 ασθενείς επί συνόλου 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων την περίοδο μεταξύ του 2018 και του 2020.

Η 17η επιδημία στη ΛΔ Κονγκό, που κηρύχτηκε επίσημα τη 15η Μαΐου, οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε θεραπεία.

Ως χθες Κυριακή είχαν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 3.200 κρούσματα σε πέντε επαρχίες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων 1.405 θανατηφόρων, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από τις αρχές στην Κινσάσα.

Το όριο των 2.000 κρουσμάτων ξεπεράστηκε τη 15η Ιουλίου.

Οι αρχές της ΛΔ Κονγκό σημείωσαν στην έκθεσή τους ότι «τα διαθέσιμα δεδομένα επιτρέπουν την παρακολούθηση κατά τρόπο πιο συγκεκριμένο την εξέλιξη των κρουσμάτων και των θανάτων» λόγω της «βελτίωσης» του «εντοπισμού και της επιβεβαίωσης» των κρουσμάτων μέσω εργαστηριακών εξετάσεων.

Εστία της κρίσης, που ενδέχεται να διαρκέσει μήνες, είναι η Ιτουρί, επαρχία στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, που γειτονεύει με το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα· σε αυτή είναι συγκεντρωμένο σχεδόν το 90% των κρουσμάτων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφτηκαν απεργίες του υγειονομικού προσωπικού στην περιοχή με κεντρικό αίτημα να τους καταβληθεί η μισθοδοσία τους σε νοσοκομεία και κέντρα θεραπείας του Έμπολα στην περιοχή.

Ειδικοί και διεθνείς οργανισμοί έχουν κινητοποιηθεί για να αναπτυχθούν το ταχύτερο δυνατόν εμβόλια και θεραπείες για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό.

Ένας πρώτος εθελοντής έλαβε την Παρασκευή πειραματικό εμβόλιο για το στέλεχος αυτό, ανέφερε το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Άλλα πειραματικά εμβόλια κατά του Μπουντιμπουγκιό βρίσκονται επίσης σε φάση εσπευσμένης ανάπτυξης προκειμένου να ξεκινήσουν κλινικές δοκιμές, ενώ τελούν υπό προετοιμασία δυο δυνητικές θεραπείες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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